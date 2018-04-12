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'Golpe das locadoras'

Professora é presa aplicando golpe com carros de luxo no ES

Na casa dela, foi encontrada uma planilha de lucros na venda de outros veículos, que já somavam mais de R$ 300 mil

Publicado em 11 de Abril de 2018 às 21:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2018 às 21:15
A Mercedes foi encontrada na casa da professora Crédito: Bianca Vailant
A professora Aline de Paula Nunes, de 37 anos, foi presa em flagrante na tarde desta quarta-feira (11) na Praia do Canto, em Vitória, acusada de aplicar o golpe das locadoras. Segundo a Polícia Civil, Aline é suspeita de revender carros de luxo que eram alugados em outros estados.
O golpe consiste em alugar carros luxuosos em locadoras de veículos e revendê-los. A polícia continua as investigações para descobrir de que estados vieram os carros e quem os alugava.
Segundo a polícia, para revender os veículos alugados, a professora usava documentos falsos e os repassava para terceiros.
De acordo com a titular da Delegacia de Defraudações e Falsificações, Rhaiana Bremenkamp, é difícil para um leigo identificar que está sendo vítima de um golpe. A pessoa paga pelo veículo e não fica com ele porque só descobre que se trata de um carro de locadora quando não consegue transferir os documentos, disse.
A polícia chegou à professora por meio de denúncias anônimas. A acusada, que dá aulas de biologia na rede estadual, foi abordada na Praia do Canto, quando estava em um carro do modelo Jeep Renegade, avaliado em R$ 90 mil, que seria revendido no Estado.
Na casa dela, em Jardim Camburi, também na capital, foi encontrado um outro carro de luxo, uma Mercedes avaliada em R$ 160 mil, além de documentos de terceiros e contratos de locadoras, todos falsificados.
A polícia também encontrou uma planilha, onde consta a venda de outros sete carros, que teria gerado um lucro de R$ 326 mil.
SILÊNCIO
 A delegada afirmou que, no momento do flagrante, a professora contou que estava usando o Jeep há cerca de três meses. Em depoimento, a acusada ficou em silêncio.
Aline foi autuada por receptação e associação criminosa e encaminhada para o Centro de Triagem de Viana. A professora ainda será investigada por estelionato e falsificação de documentos.
INVESTIGAÇÕES
A delegada Rhaiana Bremenkamp afirmou que ainda não é possível afirmar quantos veículos foram vendidos. Todo o esquema seguirá sendo investigado.
Além disso, por se tratar de um golpe comum em todo o País, a delegada acredita que Aline possa fazer parte de uma associação criminosa especializada no esquema.
A professora estava num Jeep Renegade, na Praia do Canto Crédito: Bianca Vailant
 

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