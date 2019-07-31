Violência

Professora é morta a tiros dentro de casa em Linhares

O crime aconteceu na manhã desta quarta-feira (31), no bairro Interlagos

Publicado em 31 de julho de 2019 às 18:25 - Atualizado há 6 anos

A professora Suelen Souza Silva, de 33 anos, foi morta a tiros no bairro Interlagos, em Linhares Crédito: Montagem | Gazeta Online

A professora Suelen Souza Silva, de 33 anos, foi morta a tiros na manhã desta quarta-feira (31), dentro da casa onde morava com os pais no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Estado. O crime aconteceu por volta das 11 horas.

Em nota, a Polícia Militar disse que uma equipe foi acionada para verificar a informação de que populares teriam ouvido disparos de arma de fogo na Rua Tomé de Souza. No local, foi constatado que uma mulher foi baleada e morreu. Até o momento nenhum suspeito foi preso.

De acordo com testemunhas, o suspeito teria pulado o muro da residência e arrombado a porta da cozinha. Ao perceber a invasão, a vítima se trancou dentro de um banheiro, mas o suspeito conseguiu arrombar a porta e efetuou os disparos.

O Corpo de Bombeiros foi ao local, mas a professora já estava sem vida.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e o corpo da professora foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

