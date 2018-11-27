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Violência

Professor é sequestrado e fica no meio de troca de tiros em Cariacica

A vítima estava trocando o pneu do carro quando foi abordada pelos criminosos e colocada dentro do veículo. PM desconfiou da ação e deu início a uma perseguição

Publicado em 27 de Novembro de 2018 às 15:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2018 às 15:02
Arma usada pelos criminosos foi apreendida pela PM Crédito: Divulgação
Um professor de 34 anos foi rendido, sequestrado e ficou em meio a uma troca de tiros entre a Polícia Militar e os bandidos, por volta das 22h de segunda-feira (26), no bairro São Francisco, em Cariacica.
A vítima estava dentro de um HB 20 branco quando o veículo foi avistado por uma viatura da PM e a troca de tiros aconteceu, com a dupla já do lado de fora do carro. Um dos assaltantes, identificado como Carlos Antonio Cruz Vieira, 21, foi preso.
Segundo informações do boletim de ocorrência registrado na 4ª Delegacia Regional do município, o professor precisou estacionar o veículo próximo à Ceasa, no acostamento da BR-262, pois havia furado o pneu.
Professor é sequestrado e fica no meio de troca de tiros em Cariacica
> PM é baleado durante confronto com bandidos no Forte São João
Ele estava terminando de trocar a roda do carro quando foi abordado pelos dois assaltantes. Carlos Antonio estava armado e exigiu que a vítima entrasse no banco traseiro do HB 20.
O criminoso embarcou no banco do carona e o comparsa assumiu o volante. Porém, quando eles fugiam do local, uma viatura da PM avistou o veículo e os policiais suspeitaram, visto que o veículo trafegava pela contramão.
> Vídeo mostra exato momento de assassinato dentro de Transcol
Os policiais deram ordem de parada, mas o bandido ignorou e iniciou a fuga pela Rua da Assembleia, em São Francisco. Porém, a via era sem saída. Ao perceberem, os suspeitos desembarcaram do HB 20 já atirando contra os militares, que revidaram.
O professor ficou dentro do carro e não foi atingido pelos disparos, sendo amparado logo depois por moradores. Os comparsas fugiram para lados diferentes e os PMs solicitaram apoio para realizar buscas na região.
Carlos Antonio acabou sendo encontrado na varanda de uma residência, sangrando, pois havia sido atingido no peito. Com ele, estava uma pistola calibre 380 com numeração raspada.
Uma ambulância do Samu foi acionada e encaminhou o criminoso para o hospital São Lucas, onde ele foi atendido. O outro assaltante conseguiu fugir.
Segundo informação do boletim de ocorrência, o professor agradeceu aos militares pelo fato de não terem disparado contra o HB 20, enquanto ele estava dentro do carro, e elogiou a ação profissional dos militares.
A ocorrência foi registrada na 4ª Delegacia Regional. Segundo informação da assessoria de comunicação da Polícia Civil, Carlos foi autuado por tentativa de latrocínio e será encaminhado ao presídio assim que receber alta do hospital.

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