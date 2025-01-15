Professor do Ifes é preso suspeito de agredir esposa em Jardim Camburi

A defesa esclarece que as informações divulgadas sobre o senhor Sebastião Guilherme Giles, estão contrárias ao que consta nos autos: Sebastião foi preso no dia 07 de janeiro de 2025, após comparecer espontaneamente à delegacia assim que tomou conhecimento que contra ele havia mandado de prisão em aberto.

O que se apura nos autos são os crime de ameaça e lesão corporal com supedâneo na lei Maria da Penha. Esclarecemos ainda que o primeiro depoimento prestado pela suposta vítima, em que o presente meio de comunicação teve acesso, que serviu de base para a matéria anteriormente divulgada, contou com inúmeras acusações infundadas, tendo a própria comunicante, comparecido espontaneamente à delegacia para se retratar, prestando novo depoimento esclarecendo o que inicialmente fora dito, se retratando e retirando todas as acusações.

Informamos ainda que a inocência do cliente será devidamente comprovada durante a instrução processual. Nos colocamos à disposição para melhores esclarecimentos.