Suspeito é preso por atirar contra casal após confusão em Ibitirama

Ao chegar no local do acionamento, a Polícia Militar foi informada por testemunhas que o suspeito havia fugido em um carro modelo Fiat Palio. Durante patrulhamento, os policiais localizaram o veículo próximo ao local da ocorrência. Foi dada ordem de parada, porém o condutor não obedeceu e fugiu. O veículo foi abordado pela PM e nele foi localizada uma arma de fogo de cano curto, de calibre 22, e 46 munições do mesmo calibre.

Em depoimento, segundo a polícia, o suspeito relatou que havia discutido mais cedo com outro homem. Após a briga, ele disse ter comprado a arma e retornado ao local da discussão, onde disparou 10 vezes em direção ao homem e a mulher que estava com ele. Uma das vítimas foi ferida de raspão no braço esquerdo e na clavícula esquerda, de acordo com a PM.