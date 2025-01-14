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Tentativa de homicídio

Suspeito é preso por atirar contra casal após confusão em Ibitirama

Segundo a Polícia, homem de 34 anos disse ter comprado arma após haver se desentendido, horas antes, com uma das vítimas dos disparos
Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

14 jan 2025 às 18:03

Publicado em 14 de Janeiro de 2025 às 18:03

Um homem de 34 anos foi preso suspeito de atirar contra um casal após uma confusão, na noite de segunda-feira (13), no bairro São Francisco, em Ibitirama, no Sul do Espírito Santo.
Ao chegar no local do acionamento, a Polícia Militar foi informada por testemunhas que o suspeito havia fugido em um carro modelo Fiat Palio. Durante patrulhamento, os policiais localizaram o veículo próximo ao local da ocorrência. Foi dada ordem de parada, porém o condutor não obedeceu e fugiu. O veículo foi abordado pela PM e nele foi localizada uma arma de fogo de cano curto, de calibre 22, e 46 munições do mesmo calibre.
Em depoimento, segundo a polícia, o suspeito relatou que havia discutido mais cedo com outro homem. Após a briga, ele disse ter comprado a arma e retornado ao local da discussão, onde disparou 10 vezes em direção ao homem e a mulher que estava com ele. Uma das vítimas foi ferida de raspão no braço esquerdo e na clavícula esquerda, de acordo com a PM.
O motivo da discussão não foi informado. De acordo com a Polícia Civil, o autor dos disparos foi autuado em flagrante por dupla tentativa de homicídio. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Alegre e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.

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