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Crime na Serra

Professor de capoeira é morto a tiros ao sair de bar na Serra

Familiares de Alessandro foram ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, na manhã de domingo, e fizeram o reconhecimento do corpo

Publicado em 

17 mar 2019 às 16:47

Publicado em 17 de Março de 2019 às 16:47

Alessandro Bolegnesi da Silva Crédito: Arquivo da família
O professor de capoeira Alessandro Bolegnesi da Silva, 34 anos, foi assassinado ao sair de um bar, na madrugada deste domingo, no bairro José de Anchieta, na Serra.
De acordo com informação de testemunhas, Alessandro havia saído de um bar quando foi abordado por dois homens em uma moto. O carona do veículo abriu fogo. Ele foi atingido, inicialmente, por um disparo e saiu andando pela Avenida Palmeiras.
A dupla perseguiu o professor de capoeira e o atirador fez novos disparos contra ele, que caiu já sem vida na calçada.
A Policia Militar foi acionada. Uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da perícia foram ao local e fizeram os primeiros levantamentos sobre o crime. No corpo havia duas perfurações no peito e outras quatro na cabeça.
> Produtor rural reage a assalto e mata bandidos
Familiares de Alessandro foram ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, na manhã de domingo, e fizeram o reconhecimento do corpo. 
Alessandro morava sozinho em uma casa em José de Anchieta e passava por problemas financeiros, pois estava desempregado.
O corpo foi levado para Porto Canoa, onde acontecerá o velório.
> Estudante de 15 anos é assassinado na Serra
O caso será encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra, onde serão apuradas a autoria e motivação do crime. Quem tiver informações que possa colaborar com a polícia pode entrar em contato pelo telefone do Dique-denúncia 181 ou pela página da delegacia na internet.

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