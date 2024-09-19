Produtor rural é baleado e grupo rouba caminhonete e R$ 50 mil em São Mateus

Veículo foi encontrado incendiado em Jaguaré Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um produtor rural foi baleado e teve sua caminhonete e R$ 50 mil em dinheiro roubados por um grupo de criminosos armados na localidade de Nativo, em São Mateus , no Norte do Espírito Santo . O crime ocorreu no início da noite de quarta-feira (18), e, conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar , a vítima foi socorrida e levada para o Hospital Estadual Roberto Silvares, no mesmo município. O veículo roubado foi encontrado pela corporação horas depois, incendiado no interior de Jaguaré

Segundo a PM, quando os policiais estavam seguindo para o local da ocorrência encontraram uma equipe do Corpo de Bombeiros que fazia a transferência do produtor rural baleado do carro do irmão dele para uma ambulância. Em relato aos policiais, o irmão da vítima disse que cerca de cinco a seis pessoas chegaram à propriedade de surpresa, atirando pelas costas da vítima, que foi atingida.

Em seguida, os criminosos reviraram a casa e pegaram o dinheiro. Eles fugiram, roubando uma Toyota Hilux da vítima, e seguiram em direção à BR 101. A PM foi depois à casa onde aconteceu o crime e verificou que, logo na entrada, havia sinais de sangue. Não foram encontradas cápsulas no local, mas em uma estante foi apreendido um carregador com 14 munições de 9 mm.

Os militares conseguiram conversar com o produtor rural, que disse que não sabe apontar características dos suspeitos e não possui suspeitas de quem tenha praticado o crime. O homem afirmou que a quantia levada pelos indivíduos tinha origem na venda de um gado, ocorrida há cerca de um mês, e o valor estava em uma sacola na estante da sala. A vítima ainda confirmou que as munições encontradas na casa não eram de sua propriedade.

Momentos depois, a corporação recebeu a informação de que a caminhonete havia sido incendiada na localidade de Palmitinho, na estrada sentido ao Córrego do Mosquito, em Jaguaré. Os policiais constataram o veículo em chamas e confirmaram que era realmente a Toyota Hilux roubada. Nenhum suspeito foi localizado.

A Gazeta solicitou mais informações sobre o caso à Conforme boletim da PM, a vítima passou por uma cirurgia, mas não há mais informações sobre o estado de saúde dela. A reportagem desolicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil . Em nota a corporação informou que a Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de São Mateus está empenhada nas investigações sobre o caso, mantendo, no entanto, os detalhes sob sigilo para preservar as apurações.

"Segundo informações preliminares, entre cinco e seis homens encapuzados invadiram a residência, vasculharam o local, roubaram R$ 50 mil e, em seguida, atearam fogo no carro da vítima, utilizando o veículo para fugirem. A polícia segue trabalhando para elucidar o crime e identificar os suspeitos", descreveu a PC.