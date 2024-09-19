Idoso morre e esposa fica ferida em acidente com Fusca em Alto Rio Novo

Um idoso de 78 anos morreu após bater com o carro em uma árvore na zona rural de Alto Rio Novo, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (18). Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, Zito Gonçalves de Oliveira estava ao volante de um Volkswagen Fusca cinza e a esposa dele, uma idosa de 71 anos, também estava no veículo e ficou ferida. Ela foi levada por moradores para um hospital na região.
O acidente aconteceu em uma estrada de chão na altura do Córrego Boa Vista, no distrito de Monte Carmelo. Não há mais informações sobre o que pode ter causado a colisão. Conforme a ocorrência da PM, Zito ficou preso às ferragens do Fusca, sendo necessário o acionamento do Corpo de Bombeiros para retirá-lo, mas uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) constatou que ele já estava sem vida. O corpo do idoso foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina.
*Com informações de Carolina Silveira, repórter da TV Gazeta Noroeste