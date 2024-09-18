Pneu até desprende de roda de carro em acidente na BR 101 em Fundão

Um carro chegou a perder o pneu, que inclusive se desprendeu da roda do veículo, em uma batida com outro automóvel por volta das 16h desta quarta-feira (18), no km 238 da BR 101, no município de Fundão. Os veículos ficaram amassados no meio da rodovia.
De acordo com a Eco101, concessionária que administra a rodovia, apesar da colisão, não houve interdição de pista no local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi procurada para mais detalhes da batida, mas não houve retorno. A reportagem não teve acesso ao estado de saúde dos ocupantes dos veículos.