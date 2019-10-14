Após comparsa se entregar

Procurado por tramar morte do filho da ex é preso em Cariacica

Felipe Ted Christo Caleffi, 32 anos, é acusado de invadir a casa com a ajuda do comparsa, Diego Mendes Quaresma, vulgo Nego, 36 anos, para se vingar de sua ex. Diego, que também estava sendo procurado, se entregou à polícia na última a sexta-feira (11)

Felipe Ted Christo Caleffi foi preso nesta segunda-feira (14) Crédito: Fernando Madeira

Procurado pela polícia, o acusado de tramar e participar da morte do adolescente Eric Souza Casati, de 17 anos, e de ferir outras três pessoas no bairro Santa Luzia, em Cariacica, no final de setembro, foi preso e levado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica na manhã desta segunda-feira (14). Felipe Ted Christo Caleffi, 32 anos, que já teve um relacionamento com a mãe de Eric.

Felipe foi preso três dias depois de seu comparsa, Diego Mendes Quaresma, vulgo Nego, 36 anos, que também estava foragido, se entregar. A dupla invadiu a residência da ex de Felipe. No local, Quaresma teria esfaqueado o adolescente.

O CRIME

O crime aconteceu na madrugada do dia 26 de setembro. Segundo as vítimas, dois homens entraram em uma casa portando facas e desferindo golpes contra quem estava na residência. Na ocasião, o jovem Eric Souza Casati foi atingido no pescoço e não resistiu aos ferimentos.

Felipe Ted Christo Caleffi, 32 anos, e Diego Mendes Quaresma, vulgo Nego, 36 anos, são acusados de matar jovem em Cariacica Crédito: Divulgação

Outras três pessoas foram atingidas por golpes de faca: a mãe de Eric, a auxiliar de lavanderia Rosiani Gregório, 32; a avó do jovem, Rosilene Gregório, 54; e o companheiro da mãe de Eric, Cássio Machado Rosa, 32. Rosiani foi atingida superficialmente no braço e recebeu alta no mesmo dia. Rosilene foi atingida nas costas, precisou ser internada e foi liberada no dia seguinte. Já Cássio passou por uma cirurgia após uma lesão nos rins, recebeu alta e está sob cuidados em casa.

