Procurado por estupro de criança de 4 anos, no Rio, é preso no ES

O criminosos procurado no Rio de Janeiro Eduardo de Souza foi preso neste domingo (19) no Espírito Santo Crédito: Reprodução

O criminoso Eduardo Gonçalves de Souza, 19 anos, foi preso neste domingo (19) no Espírito Santo, pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Procurado desde o início de agosto pelo estupro de uma criança de 4 anos, na Zona Oeste do Rio, ele foi preso em Vila Velha, onde encontrava-se escondido.

A polícia informou ao site G1 Rio de Janeiro, que familiares de Eduardo o ajudaram na fuga. Segundo o jornal Extra, com informações apuradas durante a investigação, os policiais partiram para o Espírito Santo no último dia 13 de agosto.

Coordenados pelos delegados Rodolfo Waldeck e Bruno Menezes, durantes seis dias, agentes da 32ª DP (Taquara) buscavam por Eduardo no Espírito Santo. O Disque Denúncia chegou a oferecer recompensa de R$ 1 mil por informações que levassem à prisão.

ACUSADO DE ESTUPRO

De acordo com o G1 Rio de Janeiro, o crime aconteceu na madrugada do dia 5 de agosto. A mãe da menina, 4 anos, uma empregada doméstica, precisou resolver problemas pessoais e, por isso, deixou a criança na casa da patroa, localizada na Zona Oeste do Rio.

A criança estava mancando quando a mãe foi buscá-la, segundo familiares informaram ao site G1 Rio de Janeiro. A mãe percebeu que havia alguma coisa errada e levou a criança ao hospital. A menina precisou receber 22 pontos internos e oito pontos externos na região pubiana.

Segundo o Globo, ao serem comunicados do crime pela polícia, mãe e padrasto teriam fugido com Eduardo. Desde então, ele estava foragido.