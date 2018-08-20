Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Abuso

Procurado por estupro de criança de 4 anos, no Rio, é preso no ES

Após abuso, a menina precisou receber 22 pontos internos e oito pontos externos na região pubiana

Publicado em 19 de Agosto de 2018 às 22:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2018 às 22:35
O criminosos procurado no Rio de Janeiro Eduardo de Souza foi preso neste domingo (19) no Espírito Santo Crédito: Reprodução
O criminoso Eduardo Gonçalves de Souza, 19 anos, foi preso neste domingo (19) no Espírito Santo, pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Procurado desde o início de agosto pelo estupro de uma criança de 4 anos, na Zona Oeste do Rio, ele foi preso em Vila Velha, onde encontrava-se escondido.
A polícia informou ao site G1 Rio de Janeiro, que familiares de Eduardo o ajudaram na fuga. Segundo o jornal Extra, com informações apuradas durante a investigação, os policiais partiram para o Espírito Santo no último dia 13 de agosto. 
Coordenados pelos delegados Rodolfo Waldeck e Bruno Menezes, durantes seis dias, agentes da 32ª DP (Taquara) buscavam por Eduardo no Espírito Santo. O Disque Denúncia chegou a oferecer recompensa de R$ 1 mil por informações que levassem à prisão.
ACUSADO DE ESTUPRO
De acordo com o G1 Rio de Janeiro, o crime aconteceu na madrugada do dia 5 de agosto. A mãe da menina, 4 anos, uma empregada doméstica, precisou resolver problemas pessoais e, por isso, deixou a criança na casa da patroa, localizada na Zona Oeste do Rio.
A criança estava mancando quando a mãe foi buscá-la, segundo familiares informaram ao site G1 Rio de Janeiro. A mãe percebeu que havia alguma coisa errada e levou a criança ao hospital. A menina precisou receber 22 pontos internos e oito pontos externos na região pubiana.
Segundo o Globo, ao serem comunicados do crime pela polícia, mãe e padrasto teriam fugido com Eduardo. Desde então, ele estava foragido.
A polícia apura ainda se Eduardo teria violentado a menina em represália pelo fato da empregada já ter encontrado, por diversas vezes, drogas junto aos pertences do rapaz. No dia do crime, segundo familiares, ele admitiu ter cometido o abuso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A bizarra história da primeira viagem de LSD do mundo
Prefeitura de Vitória
Vitória, governo do ES e Ifes: 25 mil vagas em concursos e seleções
Projeto de lei quer tornar crime qualquer atitude ou tratamento que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida
PL da Misoginia tem aval de Lula, ressalvas de Flávio, oposição de Zema e silêncio de Caiado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados