Primos suspeitos de chefiar grupo que roubava veículos são presos no ES

Alguns dos materiais apreendidos durante a prisão da dupla em Vila Valério Crédito: Divulgação/PCES

O delegado Roberto Fanti de Resende, responsável pela Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré e Vila Valério, informou que os suspeitos foram encontrados em frente a um imóvel com uma moto que foi adulterada e tinha a placa clonada. Depois da abordagem, os policiais conseguiram apreender outra motocicleta adulterada, além de equipamentos para alteração dos veículos, como lixas, pinos de regravação e tintas especiais.

Em uma garagem, alugada pelos suspeitos para esconder e adulterar os veículos roubados, os policiais ainda encontraram placas com restrição e um reboque usado para o transporte de motocicletas furtadas ou roubadas. Durante as buscas, foi possível localizar ainda mais uma motocicleta que já tinha sido vendida pelos investigados, com adulteração de chassi e clonagem de placa. Foram apreendidas também uma pistola, carregadores, munições e um carro.

Segundo a Polícia Civil, as investigações foram intensificadas após um aumento no número de ocorrências de furto e roubo de veículos em Vila Valério. Somente neste ano, foram 22 registros desses crimes. As apurações apontam para uma atuação articulada de um grupo especializado liderado pelos dois detidos.

“Eles vinham sendo investigados e, inclusive, já foram presos em ocasiões anteriores em cidades do Espírito Santo e Minas Gerais. A principal atividade deles era adulterar e revender motos e carros roubados. Os presos não mantinham residências fixas para tentarem impedir a busca em seus imóveis. Eles alugavam quartos e garagens e assim procediam no cometimento de crimes, enquanto estavam na cidade”, relatou o delegado Roberto Fanti de Resende.

Os primos foram autuados em flagrante pelo crime de adulteração veicular e o mais velho também vai responder por posse ilegal de arma. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional. A investigação segue em andamento e, na conclusão do inquérito, eles poderão ser indiciados por outros crimes.