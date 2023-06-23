Produtor tem prejuízo de R$ 2,5 mil com furto de café em Muqui

Imagens de câmeras de videomonitoramento mostram momento em que os sacos de café foram levados em uma picape Crédito: Divulgação/PM

Um produtor de Muqui , no Sul do Estado, teve um prejuízo de R$2.500,00 após ter sacos de café furtados na comunidade Verdade, na madrugada desta sexta-feira (23). Ninguém foi preso até o momento.

O homem relatou à polícia que o café foi colhido nesta quinta-feira (22), e os grãos tinham sido deixados às margens da lavoura. Nesta sexta, ao chegar na propriedade, ele percebeu o furto de 13 sacos de café cereja.

Uma imagem captada por uma câmera na região e divulgada pela polícia mostra as sacarias na carroceria de uma picape, suspeita de ser usada para levar o café furtado.

A Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido e o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Muqui. Outras informações não foram passadas, no momento, com objetivo de não atrapalhar as investigações.