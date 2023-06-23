Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sacarias levadas

Produtor tem prejuízo de R$ 2,5 mil com furto de café em Muqui

Suspeitos furtaram ao menos 13 sacos de café (cereja) que tinham sido colhidos na propriedade; polícia investiga o caso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2023 às 15:52

Publicado em 23 de Junho de 2023 às 15:52

Furto de sacos de café gera prejuízo de R$ 2500 para produtor de Muqui
Imagens de câmeras de videomonitoramento mostram momento em que os sacos de café foram levados em uma picape Crédito: Divulgação/PM
Um produtor de Muqui, no Sul do Estado, teve um prejuízo de R$2.500,00 após ter sacos de café furtados na comunidade Verdade, na madrugada desta sexta-feira (23). Ninguém foi preso até o momento.
O homem relatou à polícia que o café foi colhido nesta quinta-feira (22), e os grãos tinham sido deixados às margens da lavoura. Nesta sexta, ao chegar na propriedade, ele percebeu o furto de 13 sacos de café cereja.
Uma imagem captada por uma câmera na região e divulgada pela polícia mostra as sacarias na carroceria de uma picape, suspeita de ser usada para levar o café furtado.
A Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido e o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Muqui. Outras informações não foram passadas, no momento, com objetivo de não atrapalhar as investigações.
A população pode contribuir para o trabalho da Polícia de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Muqui Furto Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump reforça ultimato de 48 horas antes que 'inferno se abata' sobre o Irã
Imagem de destaque
Como equipes militares de elite dos EUA conduzem operações de resgate: 'É angustiante e incrivelmente perigoso'
Imagem de destaque
Os detalhes do feminicídio que condenou autor a 27 anos de prisão no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados