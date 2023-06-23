Perseguição pelas ruas de Vitória chama a atenção; motorista foi preso

Perseguição pelas ruas de Vitória chama a atenção Crédito: Ricardo Medeiros

Uma perseguição pelas ruas de Vitória chamou a atenção na manhã desta sexta-feira (23). Durante a fuga, o motorista chegou invadir o estacionamento de uma lanchonete, passando por cima de cones e correntes, e só parou quando foi fechado por uma viatura, na Praia do Canto

De acordo com a Polícia Militar , tudo começou durante uma operação na ES 060 (na Praça de Pedágio da Terceira Ponte), no bairro Enseada do Suá, com o objetivo de repreender crimes de trânsito.

Agentes do Batalhão da Polícia de Trânsito (BPTran) realizavam abordagens a veículos perto das cabines do pedágio da Terceira Ponte quando, por volta das 10h, um carro, que trafegava na via sentido a descida da ponte para Vitória, foi visto com quatro pessoas a bordo.

Foi dada ordem para que o motorista parasse no Posto 03 de trânsito, para que fosse realizada fiscalização de documentos de habilitação e veicular. No entanto, neste momento, o condutor acelerou o veículo, cantando pneu, e fugindo no sentido Jardim Camburi

Uma perseguição começou. Na Rua Alaor de Queiroz Araújo, o condutor avançou o semáforo. Já na Avenida Desembargador Santos Neves, segundo a PM, o motorista entrou no estacionamento de uma lanchonete e passou por cima de cones e uma corrente que fechava o local.

Na Avenida Américo Buaiz, o condutor do carro realizou uma conversão em local proibido; ao chegar na Avenida Saturnino de Brito, próximo a um supermercado, outra dupla de militares interceptou o carro, juntamente com a equipe de policiais que estava acompanhando o automóvel.

O veículo foi abordado e os quatro ocupantes revistados. Um dos passageiros estava com uma tornozeleira eletrônica, mas não tinha nenhum mandado de prisão em aberto contra ele. No interior do carro havia resquícios de maconha.

O carro estava com a documentação em dia, porém foi guinchado por transpor o bloqueio viário. O condutor foi encaminhado para a 1ª Delegacia Regional e os passageiros foram liberados.