Primeiro dia de júri por morte de professora no ES termina após três depoimentos

O primeiro dia do julgamento do engenheiro Patrick Noé dos Santos Filgueira, de 42 anos, acusado de matar a esposa, a professora de geografia Danielly Wandermurem Benício, de 36 anos, terminou por volta das 20h desta terça-feira (3), no Fórum Criminal de Vitória. O júri popular, realizado quase nove anos após o crime, ocorrido em dezembro de 2017, será retomado às 9h de quarta-feira (4).





Após anos de tramitação do processo e contestações da defesa, a sessão começou na manhã desta terça-feira com o sorteio dos sete jurados, sendo quatro homens e três mulheres. Patrick responde por homicídio qualificado por motivo fútil e feminicídio, em contexto de violência doméstica familiar.





O primeiro a prestar depoimento foi o perito responsável pelo laudo do local onde Danielly foi contrada morta. Durante a tarde, foram ouvidos a mãe da professora e o diretor da escola onde ela trabalhava.





Ao todo, 11 testemunhas foram dispensadas, sendo seis pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e cinco pela defesa. O julgamento continua nesta quarta-feira, com a previsão de ouvir outras testemunhas.