PRF recupera em Venda Nova do Imigrante carro roubado em MG

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo modelo Evoque Dynamic, na cor branca, da marca Land Rover, na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na tarde deste sábado (12). O carro possui registro de roubo em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Era dirigido por um homem de 20 anos, morador de Manhuaçu (MG), e estava com um passageiro, um homem de 26 anos, também morador da cidade mineira. O condutor foi preso.
A PRF realizava fiscalização rodoviária na Região Serrana do Espírito Santo, quando abordou o veículo. Após consulta nos sistemas, foi constatado registro de roubo/furto registrado no dia 7 de agosto, em Minas Gerais.
De acordo com a polícia rodoviária, o veículo portava placas originais. O condutor e passageiro foram encaminhados ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Venda Nova do Imigrante.