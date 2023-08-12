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Região Serrana

PRF recupera em Venda Nova do Imigrante carro roubado em MG

Veículo, que possui registro de roubo em Belo Horizonte, era dirigido por um homem de 20 anos, que foi preso
Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

12 ago 2023 às 19:59

Publicado em 12 de Agosto de 2023 às 19:59

Veículo foi roubado em Belo Horizonte, capital mineira
Veículo foi roubado em Belo Horizonte, capital mineira Crédito: Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo modelo Evoque Dynamic, na cor branca, da marca Land Rover, na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na tarde deste sábado (12).  O carro possui registro de roubo em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Era dirigido por um homem de 20 anos, morador de Manhuaçu (MG), e estava com um passageiro, um homem de 26 anos, também morador da cidade mineira. O condutor foi preso. 
A PRF realizava fiscalização rodoviária na Região Serrana do Espírito Santo, quando abordou o veículo. Após consulta nos sistemas, foi constatado registro de roubo/furto registrado no dia 7 de agosto, em Minas Gerais.
De acordo com a polícia rodoviária, o veículo portava placas originais. O condutor e passageiro foram encaminhados ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Venda Nova do Imigrante. 

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