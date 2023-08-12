Homens são presos após assaltarem joalheira em Marataízes

Dois homens foram presos após assaltarem uma joalheira em Marataízes, no Litoral Sul do Estado, na tarde de sexta-feira (11). O comerciante não divulgou o prejuízo. O material roubado pelos criminosos ainda não foi recuperado. Outros três suspeitos chegaram a ser encaminhados para a delegacia, mas foram liberados.
De acordo com a Polícia Militar, após informações sobre o roubo equipes realizaram patrulhamento pela área. A motocicleta, capacete e as roupas usadas pelos suspeitos foram localizadas na localidade de Maraguá, onde os militares receberam a informação de que eles teriam fugido em veículo Fiat Siena sentido Piúma.
Por meio de imagens de videomonitoramento, a polícia descobriu que o veículo onde os suspeitos estavam foi flagrado saindo de Itapemirim, no município vizinho a Marataízes. Em seguida, o carro retornou. Eles foram localizados no balneário de Itaoca e encaminhados à delegacia, mas os produtos roubados não foram recuperados.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que os suspeitos, de 21 e 30 anos, que não tiveram seus nomes divulgados, foram conduzidos à Delegacia Regional de Itapemirim, onde foram autuados em flagrante por roubo qualificado e encaminhados para o presídio. Os demais conduzidos foram ouvidos e liberados.