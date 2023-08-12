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Na ES 257

Motorista morre após acidente entre carro e caminhão em Aracruz

Colisão ocorreu em um trecho de reta e o condutor da Saveiro Cross morreu no local da batida registrada pouco depois das 3h da madrugada deste sábado (12)
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

12 ago 2023 às 11:38

Publicado em 12 de Agosto de 2023 às 11:38

Motorista morre após acidente entre carro e caminhão em Aracruz
Motorista morre após acidente entre carro e caminhão em Aracruz Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Um acidente envolvendo uma Saveiro Cross e um caminhão foi registrado na madrugada desta sábado (12), na Rodovia ES 257, altura de Barra do Sahy, em Aracruz, e resultou na morte do condutor do veículo menor. De acordo com informações colhidas no local, o motorista teria perdido controle da direção do carro, que invadiu a contramão e colidiu com o caminhão de uma empresa da região.
O motorista do carro teve o óbito confirmado no local do fato e outros dois passageiros foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital São Camilo, na sede do município. O condutor do caminhão também precisou de atendimento médico e foi encaminhado para atendimento na região.
A batida ocorreu em um trecho de reta e próximo à entrada para a aldeia Pau Brasil. A vítima não foi identificada.
A Polícia Civil informa que a perícia foi acionada na madrugada deste sábado (12), por volta das 03h35, para uma ocorrência de colisão fatal na Rodovia ES 257, nas proximidades de Barra do Sahy. O corpo da vítima, um homem, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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