Motorista morre após acidente entre carro e caminhão em Aracruz Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um acidente envolvendo uma Saveiro Cross e um caminhão foi registrado na madrugada desta sábado (12), na Rodovia ES 257, altura de Barra do Sahy, em Aracruz, e resultou na morte do condutor do veículo menor. De acordo com informações colhidas no local, o motorista teria perdido controle da direção do carro, que invadiu a contramão e colidiu com o caminhão de uma empresa da região.

O motorista do carro teve o óbito confirmado no local do fato e outros dois passageiros foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital São Camilo, na sede do município. O condutor do caminhão também precisou de atendimento médico e foi encaminhado para atendimento na região.

A batida ocorreu em um trecho de reta e próximo à entrada para a aldeia Pau Brasil. A vítima não foi identificada.