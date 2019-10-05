Crime

PRF prende em Viana suspeito de duplo homicídio em Minas Gerais

A prisão ocorreu no km 309 da BR 101, no bairro de Jucu. O crime aconteceu em agosto na cidade de Teófilo Otoni, na região mineira do vale do Mucuri.

Homem suspeito de participação em um duplo homicídio foi preso pela Polícia Rodoviária Federal em Viana Crédito: Divulgação/ Polícia Rodoviária Federal

Um homem suspeito de participação em um duplo homicídio em Minas Gerais foi preso pela Polícia Rodoviária Federal em Viana, na noite dessa sexta-feira (04).

A prisão ocorreu no km 309 da BR 101, no bairro de Jucu. O crime aconteceu em agosto na cidade de Teófilo Otoni, na região mineira do Vale do Mucuri. Duas pessoas, um pedreiro de 25 anos e um adolescente de 15 anos, foram mortos após serem baleados por quatro pessoas em um bar.

Segundo a PRF, os agentes capixabas receberam um alerta da Polícia Civil de Minas Gerais sobre a possibilidade do suspeito estar morando nos arredores da localidade de Jucu.

Na noite de sexta, os agentes da PRF que vem reforçando o policiamento no município de Cariacica e entorno, dentro do Plano Nacional de Enfrentamento a Criminalidade Violenta (PNECV), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, visualizaram um veículo Fiat Uno de cor verde, que seria usado pelo homem, estacionado nas proximidades de um estabelecimento comercial às margens da rodovia no km 309 da BR 101.

Os policiais entraram no estabelecimento, identificaram o suspeito e cumpriram o mandado de prisão contra ele, expedido pela Justiça de Minas Gerais.

