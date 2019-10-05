Home
>
Polícia
>
PRF prende em Viana suspeito de duplo homicídio em Minas Gerais

PRF prende em Viana suspeito de duplo homicídio em Minas Gerais

A prisão ocorreu no km 309 da BR 101, no bairro de Jucu. O crime aconteceu em agosto na cidade de Teófilo Otoni, na região mineira do vale do Mucuri.

Publicado em 5 de outubro de 2019 às 11:09

 - Atualizado há 6 anos

Homem suspeito de participação em um duplo homicídio foi preso pela Polícia Rodoviária Federal em Viana Crédito: Divulgação/ Polícia Rodoviária Federal

Um homem suspeito de participação em um duplo homicídio em Minas Gerais foi preso pela Polícia Rodoviária Federal em Viana, na noite dessa sexta-feira (04).

Recomendado para você

Dentre os itens quebrados, estão as imagens de Santa Rita de Cássia, Nossa Senhora de Fátima e São José; ela ainda jogou uma bíblia de cima do altar ao chão

Vídeo mostra mulher quebrando santos em igreja no ES e polícia pede ajuda

Corporação busca informações que levem à identificação da mulher e reforça que as denúncias podem ser feitas de forma anônima

Polícia divulga foto de suspeita de quebrar imagens de santos em igreja de Vitória

Confronto começou após provocações entre vascaínos e tricolores após a semifinal da Copa do Brasil, em Jardim da Penha, Vitória, na noite de quinta-feira (11)

Briga generalizada entre torcedores termina em tumulto na Rua da Lama

A prisão ocorreu no km 309 da BR 101, no bairro de Jucu. O crime aconteceu em agosto na cidade de Teófilo Otoni, na região mineira do Vale do Mucuri. Duas pessoas, um pedreiro de 25 anos e um adolescente de 15 anos, foram mortos após serem baleados por quatro pessoas em um bar. 

Leia mais

Imagem - Homem morre após ser atropelado em Venda Nova do Imigrante

Homem morre após ser atropelado em Venda Nova do Imigrante

Dupla é presa por roubar chinelos em supermercado de Vitória

Segundo a PRF, os agentes capixabas receberam um alerta da Polícia Civil de Minas Gerais sobre a possibilidade do suspeito estar morando nos arredores da localidade de Jucu.

Na noite de sexta, os agentes da PRF que vem reforçando o policiamento no município de Cariacica e entorno, dentro do Plano Nacional de Enfrentamento a Criminalidade Violenta (PNECV), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, visualizaram um veículo Fiat Uno de cor verde, que seria usado pelo homem, estacionado nas proximidades de um estabelecimento comercial às margens da rodovia no km 309 da BR 101.

Os policiais entraram no estabelecimento, identificaram o suspeito e cumpriram o mandado de prisão contra ele, expedido pela Justiça de Minas Gerais.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais