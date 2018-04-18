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PRF apreende pedras preciosas em Marechal Floriano

Os produtos estão avaliados em U$$ 200.000,00. Os suspeitos não tinham a nota fiscal

Publicado em 17 de Abril de 2018 às 23:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2018 às 23:16
As pedras estão avaliadas em U$$ 200.000,00. Crédito: Divulgação | PRF
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu em Marechal Floriano, na tarde desta terça-feira (17), um saco plástico com pedras preciosas Rubi. Os produtos estão avaliados em US$ 200 mil.
> Carga de maconha apreendida vale R$ 7 milhões e pode ter vindo do Paraguai
O saco com as pedras estava no interior de um veículo, modelo Gol, que foi abordado por policiais na divisa do Espírito Santo com Rio de Janeiro. Os suspeitos não tinham a nota fiscal do produto. Um dos dois ocupantes alegou que estava indo  Vitória para vender as pedras. Ele receberia 10% de comissão.
O material foi apreendido e os suspeitos foram encaminhados à Polícia Federal, sob o enquadramento de transporte nacional de mercadoria sem nota. 
> Polícia apreende mais de uma tonelada de maconha na Serra

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