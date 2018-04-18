PRF apreende pedras preciosas em Marechal Floriano

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu em Marechal Floriano, na tarde desta terça-feira (17), um saco plástico com pedras preciosas Rubi. Os produtos estão avaliados em US$ 200 mil.

O saco com as pedras estava no interior de um veículo, modelo Gol, que foi abordado por policiais na divisa do Espírito Santo com Rio de Janeiro. Os suspeitos não tinham a nota fiscal do produto. Um dos dois ocupantes alegou que estava indo Vitória para vender as pedras. Ele receberia 10% de comissão.