PRF apreende carros de luxo com placas clonadas

PRF apreende veículos de luxo com placas clonadas, no ES Crédito: Divulgação / PRF - ES

A Policia Rodoviária Federal apreendeu no início da noite deste sábado dois veículos de luxo, flagrados com placas clonadas, e prendeu os condutores. Foram apreendidos um Mercedes Benz SLK 250, avaliado em R$ 150 mil, e um Renault Duster, avaliado em R$ 89 mil.

De acordo com a inspetora da PRF Danielle Fiorotte, um dos condutores tentou fugir ao avistar a fiscalização, na Rodovia do Contorno, em Cariacica. Porém, policiais conseguiram alcançá-lo cerca de dois quilômetros após o ponto da blitz.

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O motorista, que é lutador de Jiu-Jitsu e não teve o nome divulgado pelo PRF, não tinha carteira de motorista e informou que não portava o documento do veículo. Ao verificarem o chassi, os policiais constataram que o Renault Duster era clonado e tinha registro de roubo, ocorrido em Vila Velha, no último dia 27 de março.

Segundo a PRF, o lutador disse que havia comprado o carro numa feira de automóveis, em Vila Velha, há duas semanas, pagando R$ 5 mil pelo veículo.

Renault Duster apreendido pela PRF Crédito: Divulgação / PRF - ES

O segundo veículo, um Mercedes Benz SLK 250, ostentando a placa LUN4591/DF, foi apreendido na BR 101, em Viana, por volta das 19h. Já na fiscalização do veículo, a equipe percebeu indícios de adulteração no chassi.

O condutor chegou a apresentar um documento do carro, mas a PRF descobriu que o formulário constava na lista de documentos roubados no Detran de Tocantins. Em contato com o proprietário do veículo, em Brasília, a PRF foi informada de que o veículo original estava em sua garagem, confirmando a utilização da placa fria.

O motorista, que não portava documentos, estava com CNH suspensa. Veículos e condutores foram encaminhados para a Polícia Civil em Cariacica.