PRF apreende armas, munições e droga na BR 101, em Guarapari

Apreensões ocorreram durante comando de combate à criminalidade na BR 101, em Guarapari Crédito: PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite desta quinta-feira (5), no quilômetro 334 da BR 101, em Guarapari, um revólver calibre .38 Special com 6 munições intactas, 16 pinos de cocaína e uma quantia de R$ 651,00; além de uma pistola com dois carregadores e 14 munições intactas.

O material foi encontrado em um veículo CrossFox, que foi parado em uma fiscalização da PRF. Na mesma noite, por volta das 23h30, no mesmo local, foi abordada uma caminhonete S10. Dentro do veículo foi encontrado uma pistola com dois carregadores e 14 munições intactas.

Os condutores dos veículos foram encaminhados junto com os materiais encontrados para a Delegacia de Polícia Civil de Guarapari.