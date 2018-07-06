Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fiscalização

PRF apreende armas, munições e droga na BR 101, em Guarapari

Apreensões ocorreram na noite desta quinta-feira durante comando de combate à criminalidade

Publicado em 06 de Julho de 2018 às 12:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2018 às 12:51
Apreensões ocorreram durante comando de combate à criminalidade na BR 101, em Guarapari Crédito: PRF
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite desta quinta-feira (5), no quilômetro 334 da BR 101, em Guarapari, um revólver calibre .38 Special com 6 munições intactas, 16 pinos de cocaína e uma quantia de R$ 651,00; além de uma pistola com dois carregadores e 14 munições intactas.
O material foi encontrado em um veículo CrossFox, que foi parado em uma fiscalização da PRF. Na mesma noite, por volta das 23h30, no mesmo local, foi abordada uma caminhonete S10. Dentro do veículo foi encontrado uma pistola com dois carregadores e 14 munições intactas.
Os condutores dos veículos foram encaminhados junto com os materiais encontrados para a Delegacia de Polícia Civil de Guarapari.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados