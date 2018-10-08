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Norte do ES

Presos fogem de penitenciária em Linhares

Um dos fugitivos foi recapturado. Já o interno Lucas Silva de Oliveira, 21 anos, que estava preso no regime semiaberto, conseguiu fugir
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 12:21

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 12:21

Penitenciária Regional de Linhares Crédito: Brunela Alves
Dois detentos fugiram da Penitenciária Regional de Linhares (PRL), localizada no bairro Jardim Laguna, em Linhares, no Norte do Estado. A fuga, pelas margens de uma lagoa, aconteceu na manhã do último sábado (06). 
De acordo com a Polícia Militar, os agentes penitenciários conseguiram recapturar um dos fugitivos. Já o interno Lucas Silva de Oliveira, 21 anos, que estava preso no regime semiaberto, conseguiu fugir. 
A PM e os agentes penitenciários realizaram buscas na região, mas o fugitivo não foi localizado. A Corregedoria da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus)  informou que está apurando, com rigor, a fuga do detento, que cumpria pena por roubo na PRL e o fato será comunicado ao juiz da Execução Penal e ao Ministério Público.
O foragido está sendo procurado pela polícia e quem tiver alguma informação deve entrar em contato com o Disque-Denúncia, no telefone 181.
Presos fogem de penitenciária em Linhares
 

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