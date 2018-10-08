Presos fogem de penitenciária em Linhares

Dois detentos fugiram da Penitenciária Regional de Linhares (PRL), localizada no bairro Jardim Laguna, em, no Norte do Estado. A fuga, pelas margens de uma lagoa, aconteceu na manhã do último sábado (06).

De acordo com a Polícia Militar, os agentes penitenciários conseguiram recapturar um dos fugitivos. Já o interno Lucas Silva de Oliveira, 21 anos, que estava preso no regime semiaberto, conseguiu fugir.

A PM e os agentes penitenciários realizaram buscas na região, mas o fugitivo não foi localizado. A Corregedoria da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que está apurando, com rigor, a fuga do detento, que cumpria pena por roubo na PRL e o fato será comunicado ao juiz da Execução Penal e ao Ministério Público.