Dois detentos fugiram da Penitenciária Regional de Linhares (PRL), localizada no bairro Jardim Laguna, em Linhares, no Norte do Estado. A fuga, pelas margens de uma lagoa, aconteceu na manhã do último sábado (06).
De acordo com a Polícia Militar, os agentes penitenciários conseguiram recapturar um dos fugitivos. Já o interno Lucas Silva de Oliveira, 21 anos, que estava preso no regime semiaberto, conseguiu fugir.
A PM e os agentes penitenciários realizaram buscas na região, mas o fugitivo não foi localizado. A Corregedoria da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que está apurando, com rigor, a fuga do detento, que cumpria pena por roubo na PRL e o fato será comunicado ao juiz da Execução Penal e ao Ministério Público.
O foragido está sendo procurado pela polícia e quem tiver alguma informação deve entrar em contato com o Disque-Denúncia, no telefone 181.
Presos fogem de penitenciária em Linhares