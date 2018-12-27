Presos dois suspeitos por duplo homicídio em ônibus de Linhares

Niaria Gomes de Jesus e Danrlei Vieira dos Santos, ambos de 21 anos, foram flagrados pelas câmeras de monitoramento do coletivo e confessaram o crime Crédito: Divulgação

Segundo o delegado-chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, André Jaretta, os suspeitos foram detidos durante uma ação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas no Santa Cruz. Seis pessoas foram presas, entre elas estavam Danrlei e Niaria. Com os acusados foram encontrados pinos de cocaína, buchas de maconha, além de munições, uma pistola calibre 380 e dinheiro em espécie.

Logo após o crime de sábado, a PM recebeu os informes de um grupo envolvido no duplo homicídio e colheu as imagens do ônibus. Na noite de quarta-feira (26), os militares fizeram uma operação e prenderam seis indivíduos com drogas e armas. Danrlei e Niaria foram reconhecidos por conta das imagens do coletivo e em depoimento eles confessaram os dois homicídios, explicou o delegado.

Jaretta contou que as duas vítimas assassinadas, Edimara Nunes Santos, de 27 anos, e seu primo, Mateus Nunes Guilhermino da Silva, de 19 anos, entraram no coletivo em um ponto do BNH na tarde de sábado. Uma adolescente que já estava no ônibus viu os dois e mandou uma mensagem para Niaria avisando que a Edimara estava no ônibus.

No primeiro ponto do Santa Cruz, os dois suspeitos entraram no ônibus. Danrlei estava armado. A acusada se juntou com a adolescente para agredir Edimara. No meio da confusão, o suspeito sacou a arma e começou o tiroteio, detalhou o delegado.

Mateus foi baleado dentro do coletivo e morreu na hora. Já Edimara tentou fugir: ela saiu do ônibus, entrou em uma rua e pediu socorro em uma casa. Ela entrou na residência, mas foi seguida pelo acusado, que a matou a tiros. Ainda de acordo com Jaretta, outras duas pessoas que estavam no ônibus e ficaram feridas não estavam envolvidas na briga e foram vítimas de bala perdida.

Danrlei e Niaria foram presos inicialmente por tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse irregular de arma de fogo, por conta do flagrante da PM na noite de quarta-feira. Como eles também confessaram o duplo homicídio e foram identificados pelas câmeras de monitoramento do ônibus, também foram autuados por duplo homicídio triplamente qualificado. O acusado será encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares e a suspeita para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.

TRÁFICO

Drogas, munições e arma apreendidas durante ação policial no bairro Santa Cruz Crédito: Divulgação/Polícia Militar

No caso da apreensão de drogas, arma de fogo e munições na noite de quarta-feira, um jovem de 24 anos também foi autuado em flagrante. Para uma adolescente de 15 anos e dois de 17 anos, foram lavrados autos de apreensão e eles serão apresentados ao Ministério Público do Estado (MPES), informou o delegado.