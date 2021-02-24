Preso usa copo plástico para destravar algemas e fugir no Norte do ES

Fachada do Hospital Roberto Arnizaut Silvares, no Norte do Espírito Santo Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

Vinícius Rangel

Um preso, de 23 anos, que estava escoltado pela polícia, conseguiu fugir do Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus, no Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar, o homem usou um copo descartável para abrir as algemas e escapar do local por uma janela.

As informações que constam no boletim de ocorrência (BO) que A Gazeta teve acesso, revelam que o criminoso usou um pedaço de um copo de plástico para destravar as algemas.

Era por volta das 7h15, de segunda-feira (22), quando os policiais militares faziam a troca de turno para que outra equipe da PMs. Durante a passagem de escolta, o criminoso agiu sem ninguém perceber.

“O detido se usou de um pedaço de copo plástico usado para beber água e colocou entre as travas da algema possibilitando soltar o mesmo e se evadiu por uma janela que não continha grades”, afirma os policiais no BO.

Os acompanhantes dos pacientes que estavam na área de internação informaram ao vigilante do hospital, que falou com os militares sobre o que tinha acontecido. Imediatamente começou uma busca pelo criminoso pela região.

O fugitivo acabou sendo detido pelos policiais a cerca de 100 metros do hospital. “Logo após ser recapturado, o mesmo foi conduzido novamente para o interior da unidade, e por volta das 8h20 recebeu alta”, diz a PM na ocorrência.

CRIMINOSO TENTOU ATIRAR CONTRA POLICIAIS

O preso de 23 anos, de acordo com a Polícia Militar, tentou atirar contra militares no final de semana. Na manhã da última sexta-feira, os PMs avistaram ele e um comparsa, numa motocicleta com restrição de furto e roubo no bairro Porto, em São Mateus.

Segundo a PM, na tentativa de abordagem, os suspeitos aceleram a moto e, quando perceberam que a guarnição se aproximava, o garupa sacou uma arma e apontou em direção aos militares, que revidaram. Mesmo atordoados, os dois conseguiram fugir.

Os policiais intensificaram o policiamento, encontraram a moto e, próximo do local, havia um suspeito que foi alvejado, esse seria o jovem de 23 anos. A arma usada na ação não foi localizada. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e encaminhou o ferido para o Hospital Roberto Silvares.

Horas depois, um popular entrou em contato com a PM por telefone, informando que o outro criminoso, de 21 anos, havia sido socorrido por um motorista de aplicativo e deu entrada no Hospital Rio Doce, em Linhares. Ele foi detido.