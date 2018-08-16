Preso um dos autores de assassinato contra advogado em Vila Velha

Advogado criminalista Emerson Vieira foi morto em Vila Velha Crédito: Marcelo Prest

A polícia prendeu na tarde desta quarta-feira (15) um dos acusados de matar o advogado criminalista Emerson Vieira , 42 anos. Joilson Gonçalves dos Santos Júnior, o Sorriso, foi detido no bairro Boa Vista, em Vila Velha, e é apontado como o motorista que deu fuga para as duas pessoas que roubaram e mataram a vítima.

O advogado estava com as duas filhas, uma de oito e outra de 12 anos, e uma sobrinha no dia 21 de junho, quando foi assassinado. Ele estava procurando palha de coco para decorar o aniversário de uma das filhas, quando foi surpreendido pelos criminosos.

Joilson Gonçalves dos Santos Júnior, vulgo "Sorriso", foi preso nesta quarta-feira (16) Crédito: Divulgação

Os outros dois suspeitos que participaram da ação que vitimou Emerson já foram identificados. Warley Silva Santos, mais conhecido como Pelé, foi quem atirou contra o advogado. Ele e um comparsa, identificado apenas como Menor, se aproximaram do carro de Emerson, anunciaram o assalto e entraram em luta corporal com a vítima, que estava armado.

A investigação foi iniciada com a hipótese de que o crime teria sido um latrocínio, quando há um roubo seguido de morte. Mas, de acordo com o delegado Henrique Vidigal, da delegacia especializada em Segurança Patrimonial, que coordena a investigação, a polícia trabalha com a hipótese de que tenha sido uma execução.

Ao que tudo indica foi uma execução. O Pelé é conhecido como um dos chefes do tráfico da região de Santa Rita e Treze de Maio, em Vila Velha. Menor é o seu braço direito em atividades criminosas. Na noite anterior, ele abordou Sorriso em um bar e combinou com ele para que dirigisse o carro nesta ação, que ele iria cobrar uma parada. O Sorriso, que foi preso ontem, foi quem os levou até o local e quem deu fuga depois do crime. Procuramos se havia alguma relação entre Emerson e os autores, não encontramos nada, mas também não descartamos que haja, conta o delegado.

Imagens de câmeras de segurança da região (veja abaixo) mostram o advogado chegando em um carro prata, junto com as crianças, e se aproximando do terreno. Em seguida, Menor e Pelé se aproximam, falam alguma coisa com o advogado, que inicia uma luta corporal com Pelé. Emerson troca tiros com os acusados, um deles atinge Menor, na mão. O advogado também é atingido pelos tiros disparados por Pelé e cai no terreno. Pelé caminha até a vítima, já caída no chão, e faz dois disparos em direção sua cabeça. Ele ainda recolhe dois cordões de ouro, a carteira e a arma do advogado.

AUTOR JÁ FOI PRESO 10 VEZES PELA PM E SOLTO PELA JUSTIÇA

Warley Silva Santos, vulgo Pelé, está sendo procurado pela polícia Crédito: Divulgação/Sesp





Pelé já tinha 10 passagens criminais por homicídio, tráfico de drogas, associação ao tráfico, roubo e receptação de produtos roubados. Ele foi preso dez vezes pela polícia entre 2007 e 2014, quando foi solto pela última vez. O secretário de segurança pública, coronel Nylton Rodrigues, criticou a legislação por permitir que o acusado estivesse solto, mesmo com uma ficha criminal extensa.

A Polícia Militar vai prender esse homem, que é perigosíssimo pela 11ª vez. E prenderá quantas vezes forem necessárias. Um indíviduo desse não merece estar solto. A pedido da OAB, priorizamos este crime, para dar respostas rápidas à sociedade, disse o secretário.

no site da plataforma. O site é seguro e todo criptografado, para garantir o sigilo e o anonimato de quem quiser denunciar. Quem tiver mais informações sobre os acusados pode ajudar a polícia pelo canal do Disque Denúncia 181, pelo telefone, ou. O site é seguro e todo criptografado, para garantir o sigilo e o anonimato de quem quiser denunciar.

Menor também é procurado pela polícia Crédito: Divulgação/Sesp

Márcio dos Santos Bento é suspeito de ter participado do crime. Um pedido de prisão foi expedido contra ele Crédito: Divulgação | Polícia Civil

OAB QUER SABER O QUE MOTIVOU O CRIME

Homero Mafra Crédito: Fernando Madeira





O presidente da seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), Homero Mafra, participou da coletiva para informar a prisão de um dos envolvidos no crime. Amigo da vítima e colega de profissão, Homero procurou o secretário dias após o assassinato de Emerso, para pedir respostas rápidas. Ele agradeceu a atuação da polícia e pediu para que o caso seja solucionado o quanto antes.

"Faço um apelo para toda a advocacia para que levem até à presidência da OAB todas informações sobre violência contra advogados. O assassinato do Emerson precisa ser completamente apurado, não pode haver margens. É preciso saber qual foi a motivação. Os advogados precisam disso para trabalhar. Quando se mata um advogado, se mata um pouco da liberdade do país", declarou.

Após a crítica do secretário de segurança, sobre a Justiça ter soltado 10 vezes o acusado de matar o advogado Emerson, Homero saiu em defesa da legislação.

"Não acredito em falha do sistema legal. Acho que precisa de uma estruturação melhor da Justiça, para que ela possa ser mais célere. O sistema processual brasileiro é o sistema da garantia da liberdade. Não sou adepto da prisão pela prisão. Sobre esta pessoa, temos que ver o que levou os juízes a soltarem. Houve falhas processuais? É claro que assusta quando se fala que ele foi preso 10 vezes e foi solto, mas é preciso saber o que motivou. Temos que olhar e corrigir", analisou.

RELEMBRE O CASO

O advogado criminalista Emerson Vieira, 42 anos, foi morto a tiros no bairro onde mora, em Jardim Marilândia, Vila Velha, na tarde deste sábado (21). Ele teve seis perfurações no corpo.

As informações iniciais são de que o advogado estava com as duas filhas, uma de 8 e outra de 12 anos, e uma sobrinha, procurando palha de coco para decorar o aniversário de uma das filhas dele.

Os vizinhos informaram que minutos antes de ser morto, ele foi abordado por duas pessoas. Em um primeiro momento, testemunhas contaram que parecia um assalto. Os criminosos levaram a arma do advogado e um cordão que ele estava usando. Em seguida, a dupla ainda efetuou vários disparos contra a vítima.

Polícia Militar informou ainda que o corpo do advogado teve seis perfurações: um no peito, um nas costas, um no abdômen e três no rosto. Depois da ação dos criminosos, um Corolla prata teria dado fuga para eles. informou ainda que o corpo do advogado teve seis perfurações: um no peito, um nas costas, um no abdômen e três no rosto. Depois da ação dos criminosos, um Corolla prata teria dado fuga para eles.

Emerson nasceu e foi criado no bairro canela-verde, e era muito conhecido por lá. Os vizinhos estão muito abalados. Equipes da Polícia Civil e Militar estão no local, além do presidente da Ordem dos Advogados do Espírito Santo, Homero Mafra.