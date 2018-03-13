Preso um dos 10 bandidos mais perigosos da Serra

Um dos bandidos mais procurados da Serra caiu nas mãos da Polícia Civil, na manhã de segunda-feira (12). Rodrigo Cyrillo Ferreira, 23 anos, possuía mandado de prisão em aberto por ter assassinado um rival na frente de uma criança de 8 anos, e mandando de prisão por roubo, além de duas condenações por tráfico de drogas.

Em 2016, Rodrigo participou do assalto a uma casa em Marechal Floriano, na região Serrana. Ele e um comparsa invadiram a residência e mantiveram o proprietário amarrado enquanto saqueavam a casa. Do local levaram R$ 3 mil, três armas de diferentes calibres, um relógio de pulso e aparelhos celulares. O prejuízo estimado chega a R$ 15 mil.

No ano seguinte, ele foi condenado pela segunda vez pelo crime tráfico de drogas. Mesmo assim, ele continua foragido.

Na Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) da Serra, Rodrigo era procurado por matar o integrante do grupo rival. O assassinato foi motivado pela disputa pelo domínio do tráfico de drogas no bairro Novo Horizonte, na Serra.

O crime aconteceu em 2016, quando, no meio da manhã, Rodrigo abordou a vítima, Yuri Heleno da Silva, na rua. "O alvo dele estava ao lado de uma criança de apenas 8 anos. Mesmo assim, ele sacou o revólver calibre 38 e fez cinco disparos contra Yuri, na frente da criança, fato que mostra a frieza do acusado", afirmou o delegado responsável pela operação, Rodrigo Sandi Mori, titular da DCCV Serra.

O foragido Rodrigo foi localizado em uma casa no bairro das Laranjeiras pela equipe da DCCV. Uma pistola calibre 380, fabricada na República Tcheca, e dois carregadores também foram apreendidas embaixo da cama dele. O armamento estava enrolado em uma camisa.

O delegado afirmou que o suspeito estava sendo monitorado há um mês e que ele chegou a trocar inúmeras vezes de residências para escapar da prisão. Na delegacia, Rodrigo confessou o assassinato.