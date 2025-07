Após briga

Preso suspeito de matar catador de recicláveis em 'lixão' de Itapemirim

Lucas de Souza Ozório, de 30 anos, foi morto a tiros na última quinta-feira (26); autor do homicídio se apresentou na delegacia e entregou arma usada no crime nesta terça (1°)

Foi preso um jovem de 25 anos suspeito de matar o catador de recicláveis Lucas de Souza Ozório, de 30 anos, no 'lixão' do bairro Itaipava, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. O crime aconteceu na quinta-feira (26), e o indivíduo apontado como autor do homicídio se apresentou na Delegacia Regional de Itapemirim apenas nesta terça-feira (1°).>