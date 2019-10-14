Preso suspeito de emprestar carro a assaltantes que mataram jovem no ES

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 11:38
- Atualizado há 6 anos
A Policia Civil prendeu mais um suspeito de participação na morte da jovem Kethelen Costa Sampaio, de 16 anos, durante um assalto em um supermercado na localidade de Jardim Juara, no bairro Serra Dourada II, na Serra em junho deste ano.
Diego Felipe de Souza Carvalho foi preso na última sexta-feira (11), em Serra Dourada. Segundo a polícia, Diego teria emprestado o carro utilizado no dia da morte da jovem.
De acordo com o titular da Delegacia Especializada de Crimes Contras Estabelecimentos Comerciais, delegado Gabriel Monteiro, o suspeito estava foragido e ameaçando testemunhas.
Gabriel MonteiroDelegado titular da Delegacia Especializada de Crimes Contras Estabelecimentos Comerciais
Segundo a Polícia, Diego está preso preventivamente e vai responder por latrocínio. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.
Outras duas pessoas participaram do crime. Pedro Henrique Ribeiro da Silva, 20, que é apontado como o que atirou e matou Kethelem, já está preso. O outro é Davidson Santos Mota, 22, que segundo a polícia recolheu dinheiro e objetos no dia do assalto. Davidson está foragido.
