Preso por tentar assaltar PM no ES diz que queria estar no exército

Giroflex, polícia, crime Crédito: Pixabay

Um policial militar de 37 anos conseguiu escapar de uma tentativa de roubo, quando passava pela orla de Itaparica, em Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (7). A vítima seguia de bicicleta pela orla quando um dos criminosos tentou tomar o veículo.

O PM foi surpreendido pelos criminosos, que estavam a pé, e um deles portava o que aparentava ser uma arma na cintura. Eu passava pela ciclovia e o acusado maior de idade tentou me dar um empurrão, eu me consegui me desvencilhar e parei mais a frente, estava desarmado, por isso pedi ajuda, informou o militar.

O PM ligou para o Ciodes e descreveu os suspeitos. Os indivíduos foram localizados em Jabaeté, Vila Velha. A dupla foi reconhecida pelo militar e conduzida para a Delegacia Regional de Vila Velha.