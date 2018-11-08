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Polícia

Preso por tentar assaltar PM no ES diz que queria estar no exército

'Vale a pena mais estudar, mas não querem me dar emprego. Queria ir para o exército, mas não me chamaram', disse Phablo Henrique Alves de Oliveira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2018 às 23:57

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 23:57

Giroflex, polícia, crime Crédito: Pixabay
Um policial militar de 37 anos conseguiu escapar de uma tentativa de roubo, quando passava pela orla de Itaparica, em Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (7). A vítima seguia de bicicleta pela orla quando um dos criminosos tentou tomar o veículo.
O PM foi surpreendido pelos criminosos, que estavam a pé, e um deles portava o que aparentava ser uma arma na cintura. Eu passava pela ciclovia e o acusado maior de idade tentou me dar um empurrão, eu me consegui me desvencilhar e parei mais a frente, estava desarmado, por isso pedi ajuda, informou o militar.
O PM ligou para o Ciodes e descreveu os suspeitos. Os indivíduos foram localizados em Jabaeté, Vila Velha. A dupla foi reconhecida pelo militar e conduzida para a Delegacia Regional de Vila Velha.
Os suspeitos foram identificados como sendo um adolescente de 15 anos e Phablo Henrique Alves de Oliveira, 18. Com eles foram apreendidos duas armas falsas. O adolescente foi ouvido e liberado. Já Phablo prestou depoimento e foi autuado pelo crime de corrupção de menores e tentativa de roubo. Na delegacia, ele disse que queria ir para o exército. "Vale a pena mais estudar, mas não querem me dar emprego. Queria ir para o exército, mas não me chamaram", afirmou. 

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