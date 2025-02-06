Preso por assassinato na Serra tinha lista de inimigos para matar

A Polícia Civil anunciou a prisão de um jovem de 18 anos acusado de assassinato ocorrido próximo a uma distribuidora na Serra, em novembro do ano passado. Alan Carlos de Souza Elias, conhecido como "Sombra", é réu na Justiça pelo crime que tirou a vida de Caio Borges Fanchiotti, 20 anos. A investigação apontou que vítima e atirador eram de facções rivais do tráfico de drogas.

O crime ocorreu no bairro Residencial Centro da Serra, e foi motivado pela disputa entre grupos criminosos pelo controle do tráfico na região. A prisão aconteceu no mês seguinte à morte de Caio, porém somente nesta quinta-feira (6) a polícia divulgou o feito.

"Caio pertencia ao bairro Macafé, na região de Residencial Centro da Serra, que por sua vez, é rival dos bairros Jardim Bela Vista e Divinópolis, que pertencem ao Sombra" Delegado Pedro Henrique - Adjunto da DHPP da Serra

Lista de inimigos

À esquerda, Alan Carlos de Souza Elias; à direita, Caio Borges Fanchiotti Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O delegado Rodrigo Sandi Mori, que comanda a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra , afirmou que Alan é um criminoso perigoso, com envolvimento ativo no tráfico nos bairros Divinópolis, Jardim Bela Vista e Bairro das Laranjeiras. "Ele era um linha de frente do Terceiro Comando Puro (TCP) e do Primeiro Comando da Capital (PCC), aquele que tem disposição para matar", destacou.

O delegado acrescentou ainda que Alan já havia sido indiciado por três crimes análogos a homicídios quando era menor de idade, incluindo um em dezembro de 2022, no bairro São Domingos, também na Serra. Além disso, entre outubro e novembro de 2024, ele teria matado duas pessoas em um intervalo de apenas 13 dias. As autoridades policiais também afirmaram que ele possuía uma lista de inimigos marcados para morrer, o que torna a prisão — na avaliação delas — ainda mais crucial para conter a violência na cidade.

Alan responderá por homicídio qualificado por motivo torpe, perigo comum (já que outras pessoas estavam próximas quando os disparos começaram) e impossibilidade de defesa da vítima, além de porte de arma de fogo de uso restrito, furto qualificado e corrupção de menores. Já o adolescente de 14 anos, que pilotava a moto onde Alan estava na hora do crime, será responsabilizado conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad) pelas mesmas tipificações do atirador, exceto por corrupção de menores, por ser considerado a vítima neste caso.