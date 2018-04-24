Preso padrasto acusado de estuprar enteada em Cariacica

Um ajudante de caminhão foi preso, na manhã desta terça-feira, acusado de estuprar a enteada de 10 anos, em Cariacica. O criminoso foi localizado depois de fazer ameaças contra a menina e a mãe dela.

O acusado, de 33 anos, era namorado da mãe da vítima em 2015. Ele, a criança e a mãe conviveram na mesma casa por quatro meses. A menina sofria abusos constantes dentro da residência após a mãe, uma auxiliar de serviços gerais, sair de casa para trabalhar. "A mãe da criança ia para o trabalho por volta das 4 horas, momento em que, por vezes, ele usava para acordar a criança e cometer os crimes", descreveu Lorenzo Pazolini, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

O terror que a menina sofria dentro de casa só parou em dezembro, depois de quatro meses, quando ela contou para o irmão mais velho, de 17 anos, o que estava passando. "O irmão foi visitá-la e, desesperada e chorando muito, a criança contou sobre os abusos. Imediatamente, o irmão ligou para a polícia", detalhou o delegado.

Em depoimento, a criança disse que não contou para a mãe pois ela não compreenderia e talvez nem acreditasse nela. "Esse receio da mãe achar que ela estaria mentindo fez a vítima não contar sobre os estupros. Ela encontrou confiança no irmão e pediu ajuda", observou Pazolini.

O padrasto saiu da casa após a denúncia. Este ano, porém, ele foi denunciado pelo Ministério Público e virou réu no processo em que é acusado de estupro contra a enteada. Porém, com a proximidade das audiências de julgamento, ainda em liberdade, o ajudante de caminhão foi à residência onde a menina e a mãe moram e fez ameaças contra as duas na tentativa de obrigar a criança a mentir sobre os crimes.

"Solicitamos a prisão preventiva contra ele, pedido que foi aceito pela Justiça e fizemos a prisão dele", observou o delegado. Em depoimento, o ajudante de caminhão negou os crimes. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Viana.