Sede da Polícia Federal em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

A Polícia Federal prendeu no Espírito Santo um dos 100 maiores distribuidores de pornografia infanto-juvenil do mundo por meio de redes de compartilhamento de arquivos. O homem, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (22) em Vila Velha por posse do material.

A prisão faz parte de uma operação realizada para combater a disseminação de pornografia infantil na Internet. O bairro onde aconteceu a prisão não foi informado. A lista dos maiores distribuidores de arquivos de pornografia infanto-juvenil é elaborada pela Polícia Federal Americana (FBI) e pelo Internet Crimes Against Children (ICAC).

Your browser does not support the audio element. Preso no ES um dos maiores distribuidores de pornografia infantil do mundo

Três mandados de busca e apreensão são cumpridos na Grande Vitória e na Região Serrana do Estado. Os casos tiveram origem em dados coletados pela própria Polícia Federal e estão relacionados ao compartilhamento ou disponibilização de arquivos ilícitos em redes internacionais.

De acordo com a corporação, o FBI colaborou nas investigações, no âmbito da força-tarefa internacional de combate a crimes contra crianças.

As penas previstas para o compartilhamento vão de 3 a 6 anos e para a posse de 1 a 4 anos. A Polícia Federal informou que não haverá coletiva para dar mais detalhes da operação.

OPERAÇÃO LUMIAR