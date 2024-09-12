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Bafômetro positivo

Preso motorista suspeito de causar acidente que matou casal na BR 101

Adilson Pinto, de 60 anos, e Simonia Dias de Jesus Pinto, 47, estavam em uma motocicleta e foram atingidos por carro em Rio Novo do Sul
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

12 set 2024 às 17:28

Publicado em 12 de Setembro de 2024 às 17:28

Foto do local do acidente
Vítimas, moradoras de Iconha, estavam em uma motocicleta quando foram atingidas Crédito: Polícia Rodoviária Federal
O motorista suspeito de causar o acidente que matou Adilson Pinto, de 60 anos, e Simonia Dias de Jesus Pinto, 47, que estavam em uma motocicleta na BR 101 em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, foi preso em flagrante na quarta-feira (11), após o teste do bafômetro que ele fez dar positivo. Paulo Cesar da Silva Denobi, de 42 anos, dirigia um Chevrolet Onix Plus quando atingiu o casal. Nesta quinta-feira (12), a prisão do condutor foi convertida em preventiva, sem prazo determinado, durante audiência de custódia.
Polícia Civil informou que, depois do acidente na quarta-feira, o suspeito foi levado à Delegacia Regional de Itapemirim e autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo sob influência de álcool. Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao sistema prisional.
Carro ficou com frente danificada e moto foi destruída com a colisão
Carro ficou com frente danificada e moto foi destruída com a colisão Crédito: Montagem A Gazeta
O acidente ocorreu por volta das 16h. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do Chevrolet Onix Plus estava a caminho do Paraná, seu Estado de origem, quando teria invadido a contramão em uma curva, atingindo a motocicleta do casal de Iconha. Adilson e Simonia morreram na hora. O motorista admitiu ter consumido bebida alcoólica e disse que passou a noite bebendo em uma confraternização no município da Serra. O teste do bafômetro dele deu positivo.

Prisão preventiva

A audiência de custódia de Paulo Cesar ocorreu na manhã desta quinta-feira (12). O documento detalha que o Chevrolet Ônix invadiu a contramão e colidiu frontalmente com a motocicleta Honda/CG 150 Titan azul, projetando o condutor e a passageira, que morreram no local. O teste do bafômetro realizado no motorista do Ônix indicou 0,71 mg/L (miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões), 17 vezes mais que o limite permitido, que é de 0,4 ml/L.
Na decisão em que manteve o suspeito preso, a juíza Raquel de Almeida Valinho, aponta que “a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD), considerando a natureza do delito, se tratando de crime gravíssimo, e a reprovabilidade do fato, visto que o autuado estava dirigindo alcoolizado em rodovia de alto fluxo de veículos e atingiu duas vítimas, que vieram a óbito no local, demonstrando que seu comportamento criminoso coloca em risco a ordem pública e a sociedade, estando evidente, em cognição sumária, de que o perigo decorre do estado de liberdade”.
Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o motorista Paulo Cesar segue preso no Centro de Detenção Provisória de Marataízes.

O outro lado

A reportagem de A Gazeta contatou o advogado Robson Laurindo de Freitas, responsável pela defesa do motorista preso. Ele informou que a defesa não se manifestará no momento, pois o processo está "prematuro". Na audiência de custódia, a defesa solicitou liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, argumentando que se trata de crime culposo (sem intenção), além de destacar que o indiciado é primário, empregado e tem residência fixa. O pedido foi negado pela Justiça, que manteve a prisão do suspeito.

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