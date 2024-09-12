Preso motorista suspeito de causar acidente que matou casal na BR 101

Vítimas, moradoras de Iconha, estavam em uma motocicleta quando foram atingidas Crédito: Polícia Rodoviária Federal

Polícia Civil informou que, depois do acidente na quarta-feira, o suspeito foi levado à Delegacia Regional de Itapemirim e autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo sob influência de álcool. Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Carro ficou com frente danificada e moto foi destruída com a colisão Crédito: Montagem A Gazeta

O acidente ocorreu por volta das 16h. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do Chevrolet Onix Plus estava a caminho do Paraná, seu Estado de origem, quando teria invadido a contramão em uma curva, atingindo a motocicleta do casal de Iconha. Adilson e Simonia morreram na hora. O motorista admitiu ter consumido bebida alcoólica e disse que passou a noite bebendo em uma confraternização no município da Serra. O teste do bafômetro dele deu positivo.

Prisão preventiva

A audiência de custódia de Paulo Cesar ocorreu na manhã desta quinta-feira (12). O documento detalha que o Chevrolet Ônix invadiu a contramão e colidiu frontalmente com a motocicleta Honda/CG 150 Titan azul, projetando o condutor e a passageira, que morreram no local. O teste do bafômetro realizado no motorista do Ônix indicou 0,71 mg/L (miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões), 17 vezes mais que o limite permitido, que é de 0,4 ml/L.

Na decisão em que manteve o suspeito preso, a juíza Raquel de Almeida Valinho, aponta que “a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD), considerando a natureza do delito, se tratando de crime gravíssimo, e a reprovabilidade do fato, visto que o autuado estava dirigindo alcoolizado em rodovia de alto fluxo de veículos e atingiu duas vítimas, que vieram a óbito no local, demonstrando que seu comportamento criminoso coloca em risco a ordem pública e a sociedade, estando evidente, em cognição sumária, de que o perigo decorre do estado de liberdade”.

Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o motorista Paulo Cesar segue preso no Centro de Detenção Provisória de Marataízes.

O outro lado