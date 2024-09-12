Grande incêndio interdita a BR 101 em Linhares

Incêndio atingiu vegetação às margens da BR 101, em Linhares Crédito: Isaac Ribeiro

TV Gazeta, esteve no local e registrou em imagens que havia muita fumaça e pouca visibilidade para os motoristas. A BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi totalmente interditada na tarde desta quinta-feira (12) por conta de um incêndio de grandes proporções que atingiu os dois lados rodovia. O repórter Isaac Ribeiro, da, esteve no local e registrou em imagens que havia muita fumaça e pouca visibilidade para os motoristas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o pedido para interdição foi solicitado pelo Corpo de Bombeiros, por segurança. Mas, de acordo com a Eco101, o trânsito foi liberado por volta de 16h15.

O Corpo de Bombeiros informou que as chamas atingiram um canavial, no terreno de uma empresa, além de uma plantação de pimenta. "Os militares iniciaram o combate às chamas, em conjunto à equipe de brigadistas da empresa, entretanto, por volta de 13h, o vento se intensificou e espalhou as chamas, que chegaram até as margens da BR 101. Devido à fumaça, foi necessário interditar a pista por cerca de uma hora".