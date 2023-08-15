Preso é interrogado e confessa assassinatos em Sooretama e Linhares

Dablo disse aos policiais que teve a ajuda de Queliston Almeida Nascimento, de 20 anos, que foi assassinado, e disse que o crime foi motivado por desavenças que ele tinha com a vítima no mundo do crime.

De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça, Dablo ficou preso entre setembro de 2018 e maio de 2021. Ele foi preso novamente em janeiro deste ano e está na Penitenciária Regional de Linhares (PRL). Segundo a Polícia Civil, ele vai responder pelos crimes de roubo e tráfico de drogas, além dos dois homicídios.