Preso é interrogado e confessa assassinatos em Sooretama e Linhares

Preso por tráfico de drogas, um homem, de 23 anos, confessou ser o autor de dois homicídios, em Linhares e em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. As investigações da Polícia Civil concluíram que Dablo da Silva Caetano é suspeito dos assassinatos de Maycon da Silva Rodrigues, de 24 anos, e do adolescente Ruan dos Santos Magnago, de 16. Ao ser interrogado pela corporação, ele confirmou que foi responsável pelos crimes e contou como agiu.
O primeiro caso ocorreu no bairro Linhares V, em outubro do ano passado. Segundo familiares, em relato à Polícia Militar na época, Maycon da Silva Rodrigues havia saído de casa para procurar um emprego na área da construção civil. Ele foi morto com vários tiros pelo suspeito, que fugiu de carro logo em seguida. Para a Polícia Civil, Dablo afirmou que ele e a vítima tiveram um atrito quando estiveram presos juntos.
Segunda vítima foi morta saindo de barbearia
A outra morte, de Ruan dos Santos Magnago, ocorreu na véspera do último Natal, no bairro Alegre, em Sooretama. A vítima estava saindo de uma barbearia quando foi surpreendida por dois criminosos que surgiram em uma moto, efetuando diversos disparos.
Dablo disse aos policiais que teve a ajuda de Queliston Almeida Nascimento, de 20 anos, que foi assassinado, e disse que o crime foi motivado por desavenças que ele tinha com a vítima no mundo do crime.
Já esteve preso antes
De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça, Dablo ficou preso entre setembro de 2018 e maio de 2021. Ele foi preso novamente em janeiro deste ano e está na Penitenciária Regional de Linhares (PRL). Segundo a Polícia Civil, ele vai responder pelos crimes de roubo e tráfico de drogas, além dos dois homicídios.
Comparsa morto
Ajudante em um dos crimes, Queliston e a namorada, Taynara Bernardo dos Santos, de 17 anos, foram mortos a tiros em março deste ano. Dois suspeitos apareceram de bicicleta na porta da casa dele, no bairro Sayonara, em Sooretama, e depois atiraram contra o casal.