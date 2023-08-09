TV Gazeta, Viviane Maciel, o condutor do veículo que realizava a conversão fez o teste do bafômetro, que deu positivo para a ingestão de bebida alcoólica. Um acidente entre duas carretas na BR 101 , na altura do bairro Canivete, já na saída de Linhares , no Norte do Estado, deixou três pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (9). Segundo informações apuradas pela repórter da, Viviane Maciel, o condutor do veículo que realizava a conversão fez o teste do bafômetro, que deu positivo para a ingestão de bebida alcoólica.

Momentos antes, ele havia tentado fugir do local do acidente, mas o Corpo de Bombeiros , que estava em deslocamento pela BR 101 e se deparou com o acidente, percebeu a cena e segurou o suspeito até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Ainda de acordo com a repórter, o acidente aconteceu quando uma das carretas realizava uma curva para a pista lateral. Neste momento, o outro veículo, que seguia no curso da rodovia, bateu na lateral da carreta que estava realizando a manobra. A batida foi tão forte que a cabine de um dos veículos foi arrancada do chassi.

Colisão entre carretas deixa três feridos na BR 101 em Linhares

Segundo a reportagem, que está no local do acidente, em uma das carretas estava um casal. O homem apresentava fraturas e a mulher foi ferida com cacos de vidro. A outra vítima, que estava no outro veículo, teve apenas alguns arranhões na perna

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que os envolvidos no acidente encontravam-se estáveis e rapidamente os agentes removeram uma das vítimas e a deixou aos cuidados da equipe de resgate da Eco101, que realizou o encaminhamento à unidade hospitalar. A ocorrência ficou a cargo da PRF.

A Polícia Civil informou por nota, nesta quinta-feira (10), que o motorista de 65 anos foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares, onde foi autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Como ele não pagou a fiança arbitrada, foi encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares.