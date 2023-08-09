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Novas árvores

Com risco de queda, palmeiras de praça em Cachoeiro serão substituídas

No lugar delas, serão colocadas novas árvores, no Centro do município; supressão está programada para o próximo fim de semana
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 ago 2023 às 14:09

Publicado em 09 de Agosto de 2023 às 14:09

Com risco de queda, palmeiras de praça no centro de Cachoeiro serão substituídas
Com risco de queda, palmeiras de praça no centro de Cachoeiro serão substituídas Crédito: Reprodução/Google
As palmeiras da Praça de Jerônimo Monteiro, que integram o cenário de cartão postal no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, terão que ser derrubadas por apresentarem risco real de queda. Segundo a prefeitura, a supressão está programada para o próximo fim de semana e novas árvores serão colocadas no local.
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que a medida tem objetivo de prevenir acidentes, resguardar a vida das pessoas que usam o espaço e evitar danos materiais. Das 20 palmeiras, nove terão que ser retiradas no próximo fim de semana, e as outras, de forma gradativa. 
“Entendemos o apego emocional que muitos de nós temos pelas palmeiras, que fazem parte da nossa memória coletiva, e é por isso que estamos planejando um processo de substituição cuidadoso e sustentável”, afirma o secretário municipal de Urbanismo, Desenvolvimento e Meio Ambiente, Antonio Carlos Valente.

Palmeiras de praça no centro de Cachoeiro serão substituídas

A necessidade de remoção de todas as palmeiras, que são da espécie Imperial (Roystonea oleracea) e foram plantadas há mais de 20 anos, é apontada por pareceres técnicos da Secretaria Municipal de Urbanismo, Desenvolvimento e Meio Ambiente (Semurb) e da Defesa Civil.
Em vistorias, segundo a prefeitura, servidores dos órgãos identificaram condições que comprometem a saúde e a estabilidade das estruturas arbóreas, como danos ocasionados por pragas e doenças, inclinação do caule, raízes prejudicadas e a queda constante de folhas.
Por serem árvores de grande porte, a retirada é indicada como medida urgente e indispensável para garantir a segurança de todos no local. A praça, ao lado do Palácio Bernardino Monteiro, que também está em reforma, recebe fluxo intenso de pedestres e conta com ampla área de estacionamento.
No lugar das palmeiras, serão plantadas outras árvores. A Semurb vai selecionar espécies adequadas à arborização urbana que forneçam sombra e beleza à praça, mas que também contribuam para a biodiversidade local.

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