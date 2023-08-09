Motorista morre em acidente entre caminhões na BR 101 em Presidente Kennedy

BR 101, em Um caminhoneiro morreu em um acidente entre dois caminhões naem Presidente Kennedy , no Sul do Espírito Santo, no final da manhã desta quarta-feira (9). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , a informação é de que um caminhão de carroceira colidiu em um caminhão-baú, após este invadir a contramão.

Motorista de caminhão morre em acidente na BR 101 em Presidente Kennedy Crédito: Leitor| A Gazeta

A colisão frontal ocorreu no km 420, por volta de 11h40. O motorista do caminhão de carroceria ficou preso às ferragens e chegou a ser retirado e atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas acabou falecendo no local. No outro veículo, estavam o condutor e um passageiro, que sofreram lesões leves. O trânsito no local flui com lentidão.

De acordo com informações do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, junto à Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos caminhões estava parado no trevo de acesso a Presidente Kennedy, quando o motorista decidiu atravessar para seguir viagem e os dois veículos colidiram. As causas e responsabilidades ainda serão analisadas.

Já o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, concessionária responsável pela via, informou que foram acionados recursos da concessionária, como ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da PRF, Corpo de Bombeiros e Samu para atendimento. Uma pessoa foi encaminhada para o hospital e o tráfego no local precisou funcionar com desvio.

Na tarde desta quarta-feira (9), a PRF informou que o fluxo de veículos é intenso no local, com 500 metros de lentidão, mas não há interdição. A Polícia Civil também foi procurada pela reportagem, mas informou que a ocorrência estava em andamento.