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Gastronomia

Bolo de Páscoa: 5 receitas práticas, fáceis e surpreendentes

Veja como deixar o seu feriado mais doce e saboroso com essas opções
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 03 de Abril de 2026 às 16:53

Bolo de cenoura com cream cheese (Imagem: Olena Rudo | Shutterstock)
Bolo de cenoura com cream cheese Crédito: Imagem: Olena Rudo | Shutterstock
A Páscoa é uma época cheia de tradições e celebrações, e não há melhor maneira de tornar esse momento ainda mais especial do que com bolos deliciosos. Durante esta temporada, as opções se tornam mais criativas e cheias de sabor, com preparações que misturam texturas e aromas que remetem ao aconchego da festa.
Veja, abaixo, 5 receitas práticas e surpreendentes de bolo de Páscoa!

1. Bolo de cenoura com cream cheese

Ingredientes

Massa
  • 300 g de cenoura descascada e picada
  • 4 ovos
  • 1 xícara de chá de óleo de girassol
  • 2 xícaras de chá de açúcar mascavo
  • 2 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1/2 colher de chá de canela em pó
  • 1 pitada de sal
  • Óleo de girassol para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
  • 300 g de cream cheese
  • 100 g de manteiga
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • 1 1/2 xícaras de chá de açúcar de confeiteiro peneirado
  • Nozes trituradas e cenourinhas de fondant para decorar

Modo de preparo

Massa
Em um liquidificador, bata as cenouras, os ovos e o óleo de girassol até formar um creme liso. Em um recipiente grande, misture o açúcar, a farinha de trigo, o fermento químico e a canela. Junte o creme de cenoura e o sal à mistura e mexa até incorporar. Despeje a massa em uma forma untada com óleo de girassol e enfarinhada com a farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 45 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar. Corte em 3 discos e nivele os topos com uma faca para montar o bolo em camadas. Reserve.
Recheio e montagem
Em uma batedeira, coloque a manteiga e o cream cheese e bata até a mistura ficar homogênea. Acrescente o açúcar de confeiteiro aos poucos e, por último, a essência de baunilha. Bata até ficar cremoso e leve. Cubra uma assadeira redonda funda com plástico-filme e forre com a massa do bolo. Cubra com o recheio e repita o processo até o último disco, finalizando com a massa. Leve à geladeira por 30 minutos. Após, com cuidado, desenforme o bolo e finalize com mais uma camada de recheio. Decore com as nozes trituradas e com as cenourinhas de fondant . Sirva em seguida. 

2. Bolo de nozes com doce de leite

Ingredientes

Massa
  • 5 claras de ovo
  • 5 gemas de ovo
  • 2 xícaras de chá de açúcar
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1 xícara de chá de nozes trituradas
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio e cobertura
  • 400 g de doce de leite
  • 100 g de creme de leite
  • 200 ml de leite
  • Nozes picadas para decorar

Modo de preparo

Massa
Em uma batedeira, bata as claras em neve e disponha em um recipiente. Reserve. Na mesma batedeira, bata as gemas com o açúcar e a manteiga até formar um creme claro. Continue batendo e acrescente a farinha de trigo aos poucos, intercalando com o leite. Incorpore as nozes trituradas e o fermento químico. Por último, adicione as claras em neve delicadamente, mexendo com uma espátula de baixo para cima. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Retire do forno e aguarde esfriar completamente antes de desenformar.
Recheio e montagem
Em um recipiente, misture o doce de leite com o creme de leite até obter um creme liso. Corte o bolo ao meio, umedeça as partes com o leite e recheie com metade do creme, junte as partes do bolo e cubra com o restante do doce de leite. Finalize com nozes picadas por cima. Leve à geladeira por 30 minutos e sirva em seguida.

3. Bolo de Páscoa com frutas secas e brigadeiro de leite em pó

Ingredientes

Massa
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar mascavo
  • 1/2 xícara de chá de manteiga
  • 1 xícara de chá de leite
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 1 xícara de chá de frutas secas (uva-passa, damasco, ameixa)
  • 1 xícara de chá de nozes picadas
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio e montagem
  • 395 g de leite condensado
  • 1 colher de chá de manteiga
  • 1/2 xícara de chá de leite em pó
  • Leite em pó para polvilhar

Modo de preparo

Massa
Em um liquidificador, bata os ovos, o açúcar mascavo e a manteiga até formar um creme claro. Acrescente o leite e misture. Adicione a farinha de trigo aos poucos e mexa até obter uma massa homogênea. Por último, coloque a canela, as frutas secas, as nozes e o fermento químico e misture. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar e passar no teste do palito. Retire do forno e aguarde esfriar antes de desenformar.
Recheio e montagem
Em uma panela, coloque o leite condensado e a manteiga e leve ao fogo baixo, mexendo até engrossar levemente. Desligue o fogo, adicione o leite em pó e mexa até formar um creme liso. Espalhe o recheio sobre o bolo e finalize polvilhando com leite em pó. Sirva em seguida.
Bolo de chocolate com pistache e nozes (Imagem: Mesve79 | Shutterstock)
Bolo de chocolate com pistache e nozes Crédito: Imagem: Mesve79 | Shutterstock

4. Bolo de chocolate com pistache e nozes

Ingredientes

Massa
  • 1 3/4 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 125 g de cacau em pó 100%
  • 2 xícaras de chá de açúcar
  • 1 1/2 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1 1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 2 ovos
  • 1 xícara de chá de leite integral
  • 1/2 xícara de chá de óleo vegetal
  • 2 colheres de chá de essência de baunilha
  • 1 xícara de chá de água quente
  • 1/2 xícara de chá de nozes picadas
  • 1/2 xícara de chá de pistache picado
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio e montagem
  • 400 g de chocolate meio-amargo picado
  • 200 ml de creme de leite fresco
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 50 g de nozes inteiras
  • 20 g de pistache cortado grosseiramente
  • Açúcar de confeiteiro para polvilhar

Modo de preparo

Massa
Em um recipiente grande, misture a farinha de trigo, o cacau, o açúcar, o fermento químico e o bicarbonato. Adicione o sal, os ovos, o leite, o óleo e a essência de baunilha. Misture até ficar homogêneo. Acrescente a água quente aos poucos, mexendo com cuidado. Incorpore as nozes e o pistache. Divida a massa em três formas untadas com manteiga e enfarinhadas com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar completamente antes de montar.
Recheio e montagem
Em uma panela em fogo médio, aqueça o creme de leite até começar a ferver. Adicione o chocolate e mexa delicadamente até formar um creme liso e brilhante. Acrescente a manteiga e misture. Reserve. Cubra uma assadeira redonda funda com plástico-filme e intercale a massa de bolo e o recheio, finalizando com o bolo. Leve à geladeira por 1h. Após, cubra o bolo com o restante do recheio e alise com uma espátula. Decore com as nozes e o pistache. Polvilhe levemente com o açúcar de confeiteiro e sirva em seguida.

5. Bolo de rolo de café com chocolate e crosta crocante

Ingredientes

Massa
  • 4 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de café forte coado
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de manteiga derretida
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
Recheio
  • 395 g de leite condensado
  • 2 colheres de chá de chocolate em pó
  • 1 colher de chá de manteiga
  • 1/2 xícara de chá de creme de leite
Cobertura
  • 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 1/4 de xícara de chá de café coado
  • 1 xícara de chá de castanha-do-pará triturada

Modo de preparo

Massa
Na batedeira, bata os ovos com o açúcar até obter um creme claro e fofo. Acrescente o café e a manteiga e misture. Incorpore a farinha de trigo aos poucos e mexa até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma assadeira retangular forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Retire do forno e, ainda morno, desenforme sobre um pano limpo. Reserve.
Recheio e cobertura
Em uma panela, coloque o leite condensado, o chocolate e a manteiga e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar. Desligue o fogo, junte o creme de leite e misture. Aguarde esfriar e espalhe o recheio sobre a massa. Enrole para dar o formato e reserve. Em outra panela, coloque o café e o açúcar e leve ao fogo até formar uma calda leve. Desligue o fogo e espalhe sobre o rocambole. Finalize com a castanha-do-pará, formando a crosta crocante, e sirva em seguida.

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