Motorista de carreta de acidente com 3 feridos na BR 101 é preso em Linhares

Um motorista de uma das duas carretas envolvidas em um acidente que deixou três pessoas feridas na BR 101, na altura do bairro Canivete, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi preso em flagrante na quarta-feira (9). Segundo a Polícia Civil, o homem de 65 anos foi autuado por dirigir "com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência".
A Polícia Civil informou que o homem – que não teve o nome divulgado – foi conduzido para a Delegacia Regional de Linhares logo após a ocorrência, e autuado. Como ele não pagou a fiança arbitrada, foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL).
Imagens de videomonitoramento mostram o momento da batida entre os veículos. A carreta dirigida pelo suspeito, que estava na pista lateral, tentou fazer uma manobra de conversão à esquerda, quando a outra vinha na estrada central e não conseguiu frear a tempo. O impacto foi tão forte que a cabine de um dos veículos foi arrancada do chassi.
Segundo a apuração da repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte, o suspeito tentou fugir do local após o acidente, mas não conseguiu, porque foi segurado por Bombeiros.
Em uma das carretas estava um casal. O homem apresentava fraturas e a mulher foi ferida com cacos de vidro. A outra vítima, que estava no outro veículo, teve apenas alguns arranhões na perna.
Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que os envolvidos no acidente encontravam-se estáveis e rapidamente os agentes removeram uma das vítimas e a deixou aos cuidados da equipe de resgate da Eco 101, que realizou o encaminhamento à unidade hospitalar. A ocorrência ficou a cargo da PRF.