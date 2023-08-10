Motorista de carreta de acidente com 3 feridos na BR 101 é preso em Linhares

Duas carretas bateram em um trevo da BR 101 em Linhares Crédito: Viviane Maciel

A Polícia Civil informou que o homem – que não teve o nome divulgado – foi conduzido para a Delegacia Regional de Linhares logo após a ocorrência, e autuado. Como ele não pagou a fiança arbitrada, foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL).

Imagens de videomonitoramento mostram o momento da batida entre os veículos. A carreta dirigida pelo suspeito, que estava na pista lateral, tentou fazer uma manobra de conversão à esquerda, quando a outra vinha na estrada central e não conseguiu frear a tempo. O impacto foi tão forte que a cabine de um dos veículos foi arrancada do chassi.

Segundo a apuração da repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte, o suspeito tentou fugir do local após o acidente, mas não conseguiu, porque foi segurado por Bombeiros.

Em uma das carretas estava um casal. O homem apresentava fraturas e a mulher foi ferida com cacos de vidro. A outra vítima, que estava no outro veículo, teve apenas alguns arranhões na perna.