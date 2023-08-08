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Milhares de abelhas

Enxame se instala em moto e bombeiros são acionados em Linhares

Segundo moradores e comerciantes da região, os militares retornarão ao local para realizar a remoção noturna dos insetos
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

08 ago 2023 às 18:38

Publicado em 08 de Agosto de 2023 às 18:38

Uma cena curiosa, mas assustadora para algumas pessoas, chamou a atenção de quem passava pelo Centro de Linhares, no Norte do Estado, nesta terça-feira (8). Um enxame se instalou em uma moto, que estava estacionada no local.
Para realizar a retirada das abelhas, o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado. No entanto, moradores e comerciantes da região informaram à reportagem da TV Gazeta Norte que os militares voltariam ainda na noite desta terça-feira, que é o melhor horário para o combate do enxame. 
Enxame de abelhas se instala em moto e bombeiros são acionados em Linhares
Enxame de abelhas se instala em moto e bombeiros são acionados em Linhares Crédito: Leitor A Gazeta
Essa não é a primeira vez que um enxame resolve se instalar em uma moto. Em março de 2022, um caso parecido aconteceu no bairro Bento Ferreira, em Vitória. Para conseguir sair com o veículo, o dono também precisou acionar o Corpo de Bombeiros para dispersar os insetos.
Em entrevista à reportagem do g1 ES, que noticiou o caso na época, o proprietário da moto contou que estacionou o veículo ao lado de uma farmácia para fazer um procedimento rápido em uma agência bancária. Cinco minutos depois, quando ele voltou, as abelhas já estavam lá.

Como agir?

Segundo o Corpo de Bombeiros, a atuação na remoção de enxames é feita em situações de emergência, quando há risco para pessoas ou animais nas proximidades. Nesse caso, é recomendado contatar a corporação através do número 193, para que uma equipe possa se deslocar até o local e proceder com a remoção ou transferência dos insetos.
"No caso de insetos estarem presentes em postes energizados, a responsabilidade pela remoção recai sobre a concessionária de energia. Quando não há relatos de incômodos causados pelos insetos, é apropriado entrar em contato com uma empresa especializada, um apicultor, ou até mesmo solicitar auxílio ao Centro de Zoonoses do município", comunicou. 

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