Enxame se instala em moto e bombeiros são acionados em Linhares

Uma cena curiosa, mas assustadora para algumas pessoas, chamou a atenção de quem passava pelo Centro de Linhares , no Norte do Estado, nesta terça-feira (8). Um enxame se instalou em uma moto, que estava estacionada no local.

TV Gazeta Norte que os militares voltariam ainda na noite desta terça-feira, que é o melhor horário para o combate do enxame. Para realizar a retirada das abelhas, o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado. No entanto, moradores e comerciantes da região informaram à reportagem daque os militares voltariam ainda na noite desta terça-feira, que é o melhor horário para o combate do enxame.

Enxame de abelhas se instala em moto e bombeiros são acionados em Linhares Crédito: Leitor A Gazeta

Essa não é a primeira vez que um enxame resolve se instalar em uma moto. Em março de 2022, um caso parecido aconteceu no bairro Bento Ferreira, em Vitória . Para conseguir sair com o veículo, o dono também precisou acionar o Corpo de Bombeiros para dispersar os insetos.

Em entrevista à reportagem do g1 ES, que noticiou o caso na época, o proprietário da moto contou que estacionou o veículo ao lado de uma farmácia para fazer um procedimento rápido em uma agência bancária. Cinco minutos depois, quando ele voltou, as abelhas já estavam lá.

Como agir?

Segundo o Corpo de Bombeiros, a atuação na remoção de enxames é feita em situações de emergência, quando há risco para pessoas ou animais nas proximidades. Nesse caso, é recomendado contatar a corporação através do número 193, para que uma equipe possa se deslocar até o local e proceder com a remoção ou transferência dos insetos.