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Violência

Mulher que usava tornozeleira eletrônica é morta a facadas em Linhares

A suspeita de cometer o crime foi presa e disse que matou Priscila Bernardo Brito Viana, 36 anos, para se defender de agressões
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

12 ago 2023 às 13:00

Publicado em 12 de Agosto de 2023 às 13:00

16ª Delegacia Regional de Linhares
16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
Uma mulher matou outra a facadas na madrugada deste sábado (12) no bairro Santa Cruz, em Linhares, no Norte do Estado. A vítima, identificada como Priscila Bernardo Brito Viana, 36 anos, usava tornozeleira eletrônica.
Segundo a Secretaria de Justiça (Sejus), ela consta registro no sistema prisional no período entre junho a setembro de 2022, após ser detida por tráfico de drogas, e por isso utilizava o equipamento de vigilância. A suspeita de cometer o crime, que não teve o nome divulgado, foi detida e disse que agiu em legítima defesa. Ela foi encaminhada para a delegacia em seguida.
De acordo com a Polícia Militar, logo após o crime os PMs descobriram o local onde a suspeita estava escondida. Ela contou para os policiais que estava na rua quando Priscila chegou brava e começou a puxar os seus cabelos e que ela teria usado a faca para se defender.
A suspeita não resistiu à prisão e foi encaminhada para a delegacia de Linhares, onde foi autuada em flagrante por homicídio. Posteriormente, ela foi levada para o presídio.

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