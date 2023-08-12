Mulher que usava tornozeleira eletrônica é morta a facadas em Linhares

16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

Uma mulher matou outra a facadas na madrugada deste sábado (12) no bairro Santa Cruz, em Linhares, no Norte do Estado. A vítima, identificada como Priscila Bernardo Brito Viana, 36 anos, usava tornozeleira eletrônica.

Segundo a Secretaria de Justiça (Sejus), ela consta registro no sistema prisional no período entre junho a setembro de 2022, após ser detida por tráfico de drogas, e por isso utilizava o equipamento de vigilância. A suspeita de cometer o crime, que não teve o nome divulgado, foi detida e disse que agiu em legítima defesa. Ela foi encaminhada para a delegacia em seguida.

De acordo com a Polícia Militar, logo após o crime os PMs descobriram o local onde a suspeita estava escondida. Ela contou para os policiais que estava na rua quando Priscila chegou brava e começou a puxar os seus cabelos e que ela teria usado a faca para se defender.