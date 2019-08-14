Preso detento que não voltou depois da 'saidinha" do Dia dos Pais no ES

Polícia prende detento que não retornou depois de saída temporária Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Polícia Militar prendeu, nesta terça-feira (14), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, um homem que não retornou ao sistema penitenciário depois da saída temporária dos Dia dos Pais. prendeu, nesta terça-feira (14), em, no Sul do Estado, um homem que não retornou ao sistema penitenciário depois da saída temporária dos

A ação aconteceu no bairro União e uma arma de fogo também foi apreendida. A Polícia Militar foi ao local após denúncias de que pessoas estariam vendendo drogas em uma casa abandonada.

Os militares encontraram sete pessoas no local e, na abordagem, foram encontrados um revólver calibre 38, com cinco munições, e um homem que estava de saída temporária, mas não havia retornado ao sistema penitenciário. Tanto o detento, quanto o homem que estava com a arma de fogo, foram entregues na delegacia de Cachoeiro. Os nomes deles não foram divulgados.

Neste domingo (11), a polícia já havia detido um outro homem que também estava com a liberdade provisória para a “saidinha” do Dia dos Pais. Ele foi abordado em um veículo com mais dois homens quando tentaram fugir dos militares.