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Motivo fútil

Preso confessa à polícia assassinato por dívida de R$ 300 no Norte do ES

Wagner Borges de Araújo foi assassinado no dia 25 de novembro, no Centro de Conceição da Barra; suspeito foi preso nesta quinta-feira (19)

Publicado em 19 de Dezembro de 2024 às 13:30

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

19 dez 2024 às 13:30
Preso confessa à polícia assassinato por causa de dívida de R$ 300 no ES
Operação mobilizou polícias Civil, Militar e Penal  Crédito: Polícia Civil / Polícia Militar / Polícia Penal
Foi preso nesta quinta-feira (19) um homem de 31 anos, suspeito de assassinar Wagner Borges de Araújo no dia 25 de novembro, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. A moto e a arma usados no crime foram apreendidos. Segundo o suspeito, o motivo do homicídio foi uma pendência financeira de R$ 300 que a vítima tinha com ele.
Arma apreendida
Arma apreendida Crédito: Polícia Civil / Polícia Militar / Polícia Penal
Uma força-tarefa com agentes das polícias Civil, Militar e Penal deflagrou a Operação Finis durante a madrugada, para cumprir seis mandados de busca e apreensão, além de executar uma ordem de prisão contra o suspeito do homicídio ocorrido no Centro da cidade. Segundo a Polícia Civil, o homem, que não teve o nome divulgado, confessou o crime e alegou que o cometeu devido à dívida de R$ 300. Com ele foram apreendidos uma motocicleta e uma pistola 9 mm, utilizados no homicídio. 
Preso confessa à polícia assassinato por causa de dívida de R$ 300 no ES
Moto usada no homicídio foi apreendida Crédito: Polícia Civil / Polícia Militar / Polícia Penal
Outro indivíduo foi preso em flagrante com 18 munições intactas e 9 deflagradas, todas calibre .38. Os presos foram encaminhados para a Delegacia Regional de São Mateus.

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