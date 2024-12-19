Preso confessa à polícia assassinato por dívida de R$ 300 no Norte do ES

Uma força-tarefa com agentes das polícias Civil, Militar e Penal deflagrou a Operação Finis durante a madrugada, para cumprir seis mandados de busca e apreensão, além de executar uma ordem de prisão contra o suspeito do homicídio ocorrido no Centro da cidade. Segundo a Polícia Civil, o homem, que não teve o nome divulgado, confessou o crime e alegou que o cometeu devido à dívida de R$ 300. Com ele foram apreendidos uma motocicleta e uma pistola 9 mm, utilizados no homicídio.