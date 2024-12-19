Dentista é presa em consultório de Vila Velha investigada por homicídio

Gabriella Anacleto Kiefer, dentista presa em Vila Velha, investigada por homicídio Crédito: Redes Sociais

Uma dentista de 34 anos, identificada como Gabriella Anacleto Kiefer, foi presa dentro da própria clínica em Itapuã Vila Velha , na quarta-feira (18), investigada pelo crime de homicídio. No documento do mandado de prisão, que é público e está disponível no site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) , consta que ela foi presa preventivamente. O crime aconteceu entre o dia 29 e 30 de agosto de 2021, no bairro Vale Encantado, em Vila Velha, segundo a Polícia Civil contou em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (19)

Gabriella foi presa dentro da clínica dela por policiais da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Ela foi encaminhada para a Delegacia Regional de Vila Velha, ainda na tarde de quarta-feira. A vítima era um homem entre 30 a 40 anos.

No documento do mandado de prisão ainda aparece que o médico veterinário Thiago Oliveira do Nascimento (que já foi preso suspeito de extorquir dinheiro de um milionário indiano) também é investigado pelo mesmo homicídio e foi preso em 13 de novembro. Os dois eram um casal na época do crime.

A dentista Gabriella Anacleto Kiefer, e o médico veterinário Thiago Oliveira do Nascimento, foram presos suspeitos de homicídio em Vila Velha. Crédito: Reprodução | Polícia Civil

Inclusive, toda a descoberta do caso aconteceu devido a Thiago. O médico veterinário foi preso em fevereiro deste ano e logo após uma denúncia anônima ligou o ex-casal ao assassinato do homem em 2021. Segundo o adjunto da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, delegado Cleudes Junior, a perícia balística feita em uma das armas dele deu positivo para a bala usada para matar a vítima.

"A gente sabia qual calibre foi usado no corpo. Uma das armas apreendidas com Tiago, foi a usada no crime. O resultado deu positivo. Segundo depoimento, na noite anterior ao óbito, a pessoa vivia em situação de rua e invadiu a clínica para praticar furtos. A Gabriella tinha câmeras e acesso por meio do celular. Ela viu que tinha uma pessoa invadindo a clínica", afirmou o delegado.

A dentista então ligou para o então namorado que foi ao local armado tendo rendido e amordaçado o homem. "Viram ele arrastando a vítima para a caminhonete. Um Fiat Touro branco e a todo momento, a Gabriella estava com ele. Ela foi com ele até o local da execução. Com base nessas informações, representamos pela prisão preventiva de Thiago e uma cautelar da Gabriella", informou o adjunto da DHPP.

Picape vendida

A picape era zero quilômetro e estava no nome da dentista, que vendeu o veículo três dias depois do crime. A pedido da polícia, o novo proprietário levou o carro para a corporação. Com a ajuda do luminol, agentes encontram vestígios de sangue. O automóvel segue com a perícia.

"Várias das testemunhas apresentaram muito temor pelo Thiago. Ele é uma pessoa de alta periculosidade", afirmou o delegado-adjunto.