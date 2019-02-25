Preso casal que recebia pagamento de conta ilegalmente em Vila Velha

Claudineia Caetano da Silva, de 37 anos, e Fabio Lopes Magalhães, de 33 anos, foram detidos em Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Terra Vermelha, em Vila Velha. De acordo com a titular da Delegacia Especializada de Defraudações e Falsificações (Defa), Rhaiana Bremenkamp, o casal recebia pagamento de contas de energia, de forma ilegal. A comerciante Claudineia Caetano da Silva, de 39 anos, e o esposo dela, Fabio Lopes Magalhães, de 33 anos, foram presos na manhã desta segunda-feira (25), no bairro, em. De acordo com a titular da, Rhaiana Bremenkamp, o casal recebia pagamento de contas de energia, de forma ilegal.

Claudineia e Fábio foram presos em flagrante quando recebiam o dinheiro de uma idosa que tentava pagar uma conta. No local foram apreendidos aproximadamente 200 boletos de energia elétrica.

Rhaiana explica que os acusados faziam o agendamento de pagamentos das contas, mas, em alguns casos, cancelavam. "Esses clientes tiveram corte de energia, juros cobrados, multas, nome inscrito no

. Isso demonstra que eles retinham esse dinheiro para eles ou depois eles geravam o pagamento depois que a pessoa reclamava, informava o corte de energia", explicou.

DENÚNCIA

A investigação do crime começou desde o dia 12 de fevereiro, quando clientes entraram em contato com a EDP para reclamar sobre a situação. A polícia acredita que o casal agia há pelo menos oito meses. "Diante disso, a empresa fez um denúncia e nós começamos a investigar o estabelecimento comercial que estava recebendo os pagamentos desses clientes. A empresa de energia nos apresentou quatro vítimas dos suspeitos, porém o comércio já acumulava inúmeras reclamações em sua página na internet”, contou Bremenkamp.

Viana. O suspeitos foram detidos e atuados pelo crime de estelionato. Eles foram encaminhados ao Centro de Triagem de

EDP informou que está prestando todas as informações necessárias para contribuir com o inquérito policial. A concessionária ainda informou que os clientes podem consultar o nome e endereço de todos os Agentes Comerciais no site da EDP, ou na Central de Atendimento, por meio do 0800 721 0707. Por meio de nota, ainformou que está prestando todas as informações necessárias para contribuir com o inquérito policial. A concessionária ainda informou que os clientes podem consultar o nome e endereço de todos os Agentes Comerciais no, ou na Central de Atendimento, por meio do 0800 721 0707.

"Além dos Agentes Comerciais, o cliente pode efetuar o pagamento nos principais bancos por meio de débito automático, internet banking, terminais de autoatendimento, assim como em seus correspondentes bancários. A EDP esclarece que nenhum estabelecimento conveniado está autorizado a efetuar cobrança de taxa para recebimento de contas", finalizou.

No local foram apreendidos aproximadamente 200 boletos de energia elétrica Crédito: Isaac Ribeiro