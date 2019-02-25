Preso casal que recebia pagamento de conta ilegalmente em Vila Velha

A comerciante Claudineia Caetano da Silva, de 39 anos, e o esposo dela, Fabio Lopes Magalhães, de 33 anos, foram presos na manhã desta segunda-feira (25), no bairro Terra Vermelha, em Vila Velha. De acordo com a titular da Delegacia Especializada de Defraudações e Falsificações (Defa), Rhaiana Bremenkamp, o casal recebia pagamento de contas de energia, de forma ilegal.
Claudineia e Fábio foram presos em flagrante quando recebiam o dinheiro de uma idosa que tentava pagar uma conta. No local foram apreendidos aproximadamente 200 boletos de energia elétrica.
Rhaiana explica que os acusados faziam o agendamento de pagamentos das contas, mas, em alguns casos, cancelavam. "Esses clientes tiveram corte de energia, juros cobrados, multas, nome inscrito no
. Isso demonstra que eles retinham esse dinheiro para eles ou depois eles geravam o pagamento depois que a pessoa reclamava, informava o corte de energia", explicou.
DENÚNCIA
A investigação do crime começou desde o dia 12 de fevereiro, quando clientes entraram em contato com a EDP para reclamar sobre a situação. A polícia acredita que o casal agia há pelo menos oito meses. "Diante disso, a empresa fez um denúncia e nós começamos a investigar o estabelecimento comercial que estava recebendo os pagamentos desses clientes. A empresa de energia nos apresentou quatro vítimas dos suspeitos, porém o comércio já acumulava inúmeras reclamações em sua página na internet”, contou Bremenkamp.
O suspeitos foram detidos e atuados pelo crime de estelionato. Eles foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana.
Por meio de nota, a EDP informou que está prestando todas as informações necessárias para contribuir com o inquérito policial. A concessionária ainda informou que os clientes podem consultar o nome e endereço de todos os Agentes Comerciais no site da EDP, ou na Central de Atendimento, por meio do 0800 721 0707.
"Além dos Agentes Comerciais, o cliente pode efetuar o pagamento nos principais bancos por meio de débito automático, internet banking, terminais de autoatendimento, assim como em seus correspondentes bancários. A EDP esclarece que nenhum estabelecimento conveniado está autorizado a efetuar cobrança de taxa para recebimento de contas", finalizou.