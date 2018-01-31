Preso bandido envolvido no assalto e morte de PM em Itapemirim

O carro do cabo da PM ficou sujo de sangue Crédito: Divulgação/Redes Sociais

Está preso no Centro de Detenção Provisória de Marataízes Diego de Souza Neves, 31 anos. Ele está envolvido na tentativa de assalto que terminou com a morte do cabo da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Boanerges do Bem Brandão, 34 anos, na última sexta-feira (26) em Itapemirim, no Litoral Sul. O comparsa de Diego também foi baleado e morreu no local do crime.

Diego estava internado deste a última sexta-feira na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Durante a tentativa de assalto, em Itapemirim, ele foi atingido por um disparo e, mesmo ferido, percorreu cerca de 60 km até Cachoeiro, onde foi buscar atendimento. De acordo com a Polícia Civil, ele recebeu alta nesta terça-feira e foi levado para a delegacia de Itapemirim.

O delegado Djalma Pereira contou que Diego estava acompanhado de um advogado e se negou a prestar depoimento. Ele disse que só falaria em juízo. Estamos reunindo os laudos para concluir o inquérito como latrocínio - roubo seguido de morte, explicou.

O CRIME

O cabo Boanerges do Bem Brandão de 34 anos estava com a sua família passando as férias no balneário Sul Capixaba há aproximadamente três dias. Eles estavam hospedados em uma casa há um quarteirão do local do crime. Ele e o irmão, que é sargento da PMERJ, seguiam em dois carros para Guarapari, quando foram abordados por dois homens de motocicleta, que anunciaram o assalto. O sargento deu voz de prisão aos criminosos. Quando os bandidos perceberam que se tratava de um policial, começou a troca de tiros.

Boanerges foi baleado no pescoço e morreu ao dar entrada no hospital Menino Jesus, em Itapemirim. Um dos assaltantes identificado como Jonatas Ayres Severo da Silva de 30 anos também foi baleado e morreu no local do crime. O outro bandido, Diego de Souza Neves de 31 anos, conseguiu fugir de moto em direção a Piúma e seguiu até a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi detido. Ele percorreu mais de 60 km.