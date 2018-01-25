Preso acusado de matar a ex em Itapemirim

Claudiana morreu no local do crime Crédito: Reprodução-Facebook

Foi preso em Itapemirim, no Litoral Sul, na noite desta quarta-feira (23), Alair Souza da Silva, de 43 anos. Ele é acusado de assassinar a ex companheira Claudiana Ferreira da Silva, de 42 anos. O crime ocorreu no último dia 09, na casa da vítima. A prisão ocorreu quando ele iria se apresentar no Fórum. A arma do crime não foi apreendida.

Um advogado estava com Alair no momento em que foi preso pela Polícia Militar. Ele foi levado para a delegacia e disse que só se manifestaria para a Justiça, de acordo com o delegado Djalma Pereira.

 O inquérito vai ser relatado e apresentado à Justiça ainda hoje (quinta). Já tínhamos uma ocorrência anterior dele, onde no dia 29 de dezembro ela fez uma denúncia de que ela havia sido agredida e pediu medida protetiva. Estou fazendo levantamentos para ver se esse pedido foi deferido e se essa foi a motivação do crime, disse.

Alair foi levado para o Centro de Detenção Provisória de Marataízes, onde permanece à disposição da Justiça.

O CRIME

De acordo com a Polícia Militar, Alair chegou na casa de Claudiana Ferreira Silva por volta das 20h, pois queria conversar com ela. Testemunhas contaram que ele a chamou no portão e os dois começaram a discutir. Em seguida, ele sacou um revólver, com calibre ainda não identificado, e efetuou os disparos. Ela foi atingida por quatro tiros.

Momentos antes do crime, o assassino estava fazendo uma visita para o irmão da vítima, Hélio Ferreira. "Foi uma surpresa muito grande. Ele estava lá em casa, por volta de umas 18h40. Umas 19h mais ou menos a minha irmã ligou falando que ele tinha matado ela. Ele estava tranquilo falando que gostava muito dela e, se ela precisasse, ele ajudaria ela. Nós não imaginávamos isso nunca, disse.