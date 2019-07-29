"Sente a maresia"

Presença de usuários de maconha nas praias de Vila Velha causa polêmica

Na discussão, alguns internautas apoiaram a reclamação, pedindo que a polícia agisse com rigidez. Enquanto outros, pediam a legalização do uso. Mas afinal, o que acontece com quem é flagrado fumando maconha em locais públicos atualmente?

Publicado em 29 de julho de 2019 às 14:25 - Atualizado há 6 anos

Uso de maconha na Praia da Costa gerou polêmica em rede social Crédito: Cleidson Scota

Uma publicação nas redes sociais tem causado polêmica entre os capixabas. Um banhista da Praia da Costa, em Vila Velha, publicou um texto no grupo Utilidade Capixaba, no Facebook, reclamando do constante uso de maconha na orla durante o último domingo (28). Na discussão, alguns internautas apoiaram a reclamação e pediram que a polícia agisse com rigidez. Outros, no entanto, pediam a legalização do uso. Mas, afinal, o que acontece com quem é flagrado fumando maconha em locais públicos atualmente?

No texto, o banhista reclama: "Alguém sabe informar se a maconha foi liberada na Orla de Vila Velha? Em pleno sol de domingo, com várias famílias na areia da Praia da Costa, vários grupos usando (maconha) e intimidando banhistas", afirmou.

O banhista ainda perguntou onde estaria a polícia e a Guarda Municipal durante o uso de maconha em locais públicos. "Será mesmo tratar-se de baixo efetivo ou nossa polícia é conivente com o uso de drogas? Irão dizer que é falta do trabalho de inteligência para pegar traficante, mas é preciso grande aparato para ir lá e observar esse crime?", indagou.

OPINIÕES DIVIDIDAS

"Sente a maresia": presença de usuários de maconha nas praias de Vila Velha causa polêmica Crédito: Reprodução

A publicação, feita às 21h39 de domingo, já possui quase 400 curtidas e 600 comentários. Na discussão, os internautas dividiam opiniões.

Entre os que são contra o uso de maconha na praia, uma internauta disse: "Querem fumar? Fumem longe de quem não é usuário principalmente perto das crianças".

Outra, opinou: "Aí (na Praia da Costa) é liberado. A maioria é playboy, filhinho de papai. E o restante vai usar aí porque sabe que a área e tranquila e segura para usar os entorpecentes sem ser incomodado".

Um internauta criticou o apoio aos usuários de maconha "Bacana, galera apoiando os nóia (sic), mas na hora que o leke (sic) passa e leva o iPhone, vem chorar nas redes, gritar que o estado não faz a sua parte e que o mundo não tem mais jeito. Quanta hipocrisia, não esqueça que o baseado de hoje será seu celular ou sua vida amanhã", afirmou.

Entre os que são a favor do uso de maconha em locais públicos, uma usuária opinou: "Não vejo ninguém reclamando de cigarro, nem de cachaça, sendo que é droga do mesmo jeito, a única diferença é que uma é legalizada e a outra não".

Outro internauta seguiu com a mesma opinião: "Geral jogando fumaça de cigarro na cara, bituca na areia, gente bêbada enchendo o saco e jogando um monte de lixos na praia pode, né?", indagou.

Um internauta fez alguns questionamentos: "Usar droga não é crime. Os caras estarem fumando ali é uma ofensa tão grande assim pra você? Maconheiro não faz mal pra ninguém, só come e dorme. Pra que tanta violência com os caras? Não acho certo fumar na praia lotada cheia de família, mas precisa mesmo dessa violência toda? Qual a diferença do cara que tá fumando um baseadinho (sic) pro cara que tá bebendo cerveja e fumando cigarro?".

O QUE ACONTECE COM OS USUÁRIOS?

A reportagem entrou em contato com as polícias Militar e Civil para saber o que acontece com quem é flagrado fumando maconha em locais públicos atualmente, além de como funciona o policiamento na região.

De acordo com a Polícia Civil, a legislação afirma que, se for constatado que uma pessoa está portando drogas para consumo próprio, ele é autuado em flagrante por uso de entorpecentes, assina um Termo Circunstanciado (TC) e é liberado em seguida.

"O detido é liberado para responder na Justiça pelas penas de advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e/ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

Já a PM, informou que realiza o policiamento ostensivo e preventivo dia e noite em todo o bairro Praia da Costa, inclusive na orla da praia.

"O comando da 1ª Companhia do 4º Batalhão ressalta que a região conta equipes de Patrulha da Comunidade, as equipes de ronda ostensiva - que funcionam 24h por dia, as equipes de bike que atuam no calçadão e as motopatrulhas, que atuam mais na área comercial. Cabe lembrar que, em caso de flagrante, a PM detém indivíduos por qualquer tipo de delito. Denúncias sobre usuários de drogas em locais públicos podem ser feitas via Ciodes (190), para que uma viatura seja encaminhada ao local".

















Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta